Экономика

Недвижимость

Челябинцы обсудят проект производственного корпуса «Метран» за 2 млрд рублей. Скрин

26 ноября 2025 в 17:07
Предложения и замечания по проекту будут приниматься с 5 по 12 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске обсудят проект строительства производственного корпуса и бытового здания «Метран». Инициатор обсуждений планирует сделать основным условный вид разрешенного использования участка. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 28 ноября по 26 декабря, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (производственный корпус и административно-бытовое здание) в территориальной зоне производственно-складских объектов IV класса опасности в Центральном районе города», — сообщается на сайте мэрии.

Новые объекты возведут на пересечении Комсомольского и Новоградского проспектов. Предложения и замечания от участников принимается с 5 по 12 декабря.

Продолжение после рекламы

Ранее в Челябинске началось возведение офисно-производственного комплекса с объектами инфраструктуры. Площадь застройки — 15 тысяч квадратных метров. В комплексе будет организовано производство аналитического и регулирующего оборудования, систем управления, механообрабатывающий цех, а также серийное производство досок для серфинга с мотором.

Фото: Кадастровая карта г. Челябинска

