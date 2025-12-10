Путин обратился к жителям ХМАО в честь юбилея региона
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин поздравил жителей ХМАО с 95-летием региона. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
«Поздравляю вас с юбилейной датой — 95-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Отрадно, что Ханты-Мансийский автономный округ — Югра динамично развивается, вносит поистине уникальный вклад в укрепление топливно-энергетического комплекса, отечественной экономики в целом. Желаю вам новых достижений и осуществления намеченных планов», — сообщается на сайте президента России.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Руслан Кухарук открыл стелу «Город трудовой доблести» к 95-летнему юбилею ХМАО. На открытии памятника ветераны, тыловики, участники СВО и почетные жители города заложили «Капсулу Победы» с посланием для потомков.
