Общество

Путин обратился к жителям ХМАО в честь юбилея региона

Путин поздравил жителей ХМАО с 95-летием округа
10 декабря 2025 в 15:52
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил жителей ХМАО с 95-летием региона. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Поздравляю вас с юбилейной датой — 95-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Отрадно, что Ханты-Мансийский автономный округ — Югра динамично развивается, вносит поистине уникальный вклад в укрепление топливно-энергетического комплекса, отечественной экономики в целом. Желаю вам новых достижений и осуществления намеченных планов», — сообщается на сайте президента России.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Руслан Кухарук открыл стелу «Город трудовой доблести» к 95-летнему юбилею ХМАО. На открытии памятника ветераны, тыловики, участники СВО и почетные жители города заложили «Капсулу Победы» с посланием для потомков.

ХМАО празднует 95-летний юбилей

