Путин обратился к жителям ХМАО в честь юбилея региона

Путин поздравил югорчан с юбилеем округа Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил жителей ХМАО с 95-летием региона. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Поздравляю вас с юбилейной датой — 95-летием образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Отрадно, что Ханты-Мансийский автономный округ — Югра динамично развивается, вносит поистине уникальный вклад в укрепление топливно-энергетического комплекса, отечественной экономики в целом. Желаю вам новых достижений и осуществления намеченных планов», — сообщается на сайте президента России.