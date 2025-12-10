Кухарук открыл стелу «Город трудовой доблести» к 95-летнему юбилею ХМАО
Кухарук открыл стелу «Город трудовой доблести» в Ханты-Мансийске к 95-летнему юбилею Югры
Фото: Telegram-канал «Югра Z официально»
Губернатор Руслан Кухарук в Ханты-Мансийске открыл стелу «Город трудовой доблести» в день 95-летия региона. Об этом сообщает журналист URA.RU с места события.
«Дорогие земляки, я поздравляю вас с нашим общим праздником, который объединяет поколения, людей, которые живут и трудятся на Югорской земле. В этот торжественный день мы пишем новую летопись нашей Югры. Она пишется вами — теми, кто сегодня с оружием в руках, кто обеспечивает надежный тыл и приближает победу. С праздником, дорогие друзья!», — сказал Кухарук.
На открытии памятника была заложена «Капсула Победы». Ветераны, тыловики, участники СВО, почетные жители города написали послания для будущих поколений.
«Мы ее [капсулу] вскроем 9 мая 2045 года. В день столетия нашей победы», — сказал председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Громут.
