Кухарук открыл стелу «Город трудовой доблести» к 95-летнему юбилею ХМАО

10 декабря 2025 в 13:44
Кухарук открыл стелу «Город трудовой доблести» в Ханты-Мансийске к 95-летнему юбилею Югры



Фото: Telegram-канал «Югра Z официально»

Губернатор Руслан Кухарук в Ханты-Мансийске открыл стелу «Город трудовой доблести» в день 95-летия региона. Об этом сообщает журналист URA.RU с места события.

«Дорогие земляки, я поздравляю вас с нашим общим праздником, который объединяет поколения, людей, которые живут и трудятся на Югорской земле. В этот торжественный день мы пишем новую летопись нашей Югры. Она пишется вами — теми, кто сегодня с оружием в руках, кто обеспечивает надежный тыл и приближает победу. С праздником, дорогие друзья!», — сказал Кухарук.

На открытии памятника была заложена «Капсула Победы». Ветераны, тыловики, участники СВО, почетные жители города написали послания для будущих поколений.

«Мы ее [капсулу] вскроем 9 мая 2045 года. В день столетия нашей победы», — сказал председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Громут.

