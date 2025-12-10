На данный момент возгорание локализовано Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Петербурге разгорелся мощный пожар. Он охватил весь Правобережный рынок. Очевидцы делятся шокирующими кадрами.

На данный момент пожар локализован. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU.

Что известно о пожаре на Правобережном рынке сейчас

Около 17:00 местного времени на территории Правобережного рынка на улице Дыбенко в Невском районе произошел пожар. В это время здесь традиционно отмечается наибольший наплыв посетителей. В здании размещается порядка 200 торговых точек, где продают овощи, фрукты, мясную продукцию, а также одежду. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Продолжение после рекламы

Спустя два с половиной часа к 19:30 он был локализован, сообщили в главном управлении МЧС России по городу. Незадолго до этого площадь горения достигала 1,5 тыс. квадратных метров. Спасатели вывели 100 человек. В результате происшествия пострадал один человек, его доставили в медицинское учреждение.





Очевидцы слышали взрывы

Очевидцы сообщают, что в районе прогремел мощный взрыв, звук которого был слышен на значительном расстоянии. По предварительным данным, внутри здания могли находиться газовые баллоны, однако эта информация пока официально не подтверждена. Спустя около часа после инцидента территорию рынка окружили многочисленные очевидцы и прохожие.

«Паники и криков нет. Слегка щелкает. Непонятно, может стекла лопаются от высокой температуры. Огонь уже стихает. Работают пожарные», — рассказал читатель «КП-Петербург».

Что могло стать причиной пожара