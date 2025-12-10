ВСУ подорвали танкер под флагом Коморских Островов в Черном море
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Морские дроны СБУ Sea Baby в акватории Черного моря атаковали нефтяной танкер Dashan. Об этом 10 декабря сообщили источники украинских телеканалов. По их данным, судно шло под флагом Коморских Островов.
«Это была совместная операция... СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе корма. По предварительной информации, судно выведено из строя», — передает telegram-канал «Политика Страны».
По информации источников телеканала, удар по танкеру нанесла комбинация надводных безэкипажных аппаратов Sea Baby, разработанных СБУ, и сил ВМС Украины. При этом достоверно неизвестно, какой стране принадлежало судно.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что атаки на танкеры со стороны ВСУ являются вопиющим инцидентом, который иллюстрирует суть киевского режима. Он добавил, что подобные нападения, в том числе в территориальных водах Турции, имеют серьезное значение.
