ВСУ подорвали танкер под флагом Коморских Островов в Черном море

Неизвестный танкер подорван в Черном море Фото: Роман Наумов © URA.RU

Морские дроны СБУ Sea Baby в акватории Черного моря атаковали нефтяной танкер Dashan. Об этом 10 декабря сообщили источники украинских телеканалов. По их данным, судно шло под флагом Коморских Островов.

«Это была совместная операция... СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе корма. По предварительной информации, судно выведено из строя», — передает telegram-канал «Политика Страны».

По информации источников телеканала, удар по танкеру нанесла комбинация надводных безэкипажных аппаратов Sea Baby, разработанных СБУ, и сил ВМС Украины. При этом достоверно неизвестно, какой стране принадлежало судно.

Продолжение после рекламы