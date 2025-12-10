В Запорожской области из-за атаки дронов без света остались более 1400 абонентов
В Запорожской области из-за атаки дронов без света остались 1430 абонентов
10 декабря 2025 в 23:33
Жители Запорожской области остались без света
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Запорожской области в результате атаки беспилотников без электроснабжения остались сотни абонентов. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
«В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 1430 абонентов. Опасность повторных ударов сохраняется», — предупредил глава Запорожской области в официальном telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал