Telegraph: Киев отдаст Донбасс при взаимных уступках Москвы

Какие именно «уступки» нужны Киеву, неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинские переговорщики допустили возможность отказа от части территорий при условии «взаимных уступок» со стороны России. Одним из главных спорных вопросов этих обсуждений остаются потенциальные гарантии безопасности для Киева со стороны США. Об этом сообщает издание Telegraph.

«Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на „взаимные“ уступки», — говорится в материале издания. О каких именно уступках может идти речь, газета не уточняет.

Вопрос о возможных американских гарантиях безопасности для Украины является ключевым камнем преткновения. Собеседники издания утверждают, что украинская сторона настаивает на закреплении долгосрочной военной и политической поддержки США в случае какого-либо соглашения с Москвой.

Продолжение после рекламы