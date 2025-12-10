Экс-преподавателю Бауманки запросили четыре года колонии за украинские песни
Бывший преподаватель Бауманки рискует провести за решеткой 4 года
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Прокурор потребовала приговорить бывшего доцента МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко к четырем годам колонии общего режима по делу о публикации украинских песен в соцсети «ВКонтакте». Обвинение просит признать его виновным в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и отказаться от второй статьи — о возбуждении ненависти или вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) как излишней. Об этом сообщается в материалах Люблинского районного суда Москвы.
«Совокупность доказательств подтверждает его причастность к инкриминируемому деянию», — приводит слова прокурора РБК. Обвинение считает, что размещение этих композиций в открытом доступе на личной странице в соцсети «ВКонтакте» носило публичный характер и образовало состав преступления по статье о призывах к экстремизму. От инкриминирования статьи о возбуждении ненависти или вражды гособвинение предложило отказаться уже в суде.
Сам Александр Нестеренко на каждом заседании настаивал, что не размещал в соцсети никаких призывов к насилию и не занимался экстремистской деятельностью. Он утверждает, что песни загрузил для личного прослушивания, в рамках «научных и эстетических интересов», и подчеркивал, что украинским языком не владеет, хотя считает его «очень красивым». Защита заявила, что Нестеренко не публиковал посты и не оставлял комментарии, а потому его действия нельзя квалифицировать как призывы к экстремизму, и попросила полностью оправдать подсудимого.
Обыск у преподавателя прошел 3 сентября 2024 года. Тогда его допросили в Следственном комитете в статусе свидетеля и отпустили. Через два дня ему предъявили обвинение, а 7 сентября 2024 года Нестеренко был отправлен в СИЗО. До ареста в Нестеренко преподавал философию студентам, участвовал в работе избирательной комиссии от партии «Яблоко» и занимался наукой, сообщает «Царьград».
