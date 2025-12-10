Суд арестовал имущество Google во Франции по заявлению его российской дочки

В настоящее время суд Москвы рассматривает дело о банкротстве ООО «Гугл» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд в Париже арестовал все имущество компании Google France по заявлению его российской дочки — ООО «Гугл». Она хочет взыскать с материнской компании Google International LLC 112 млн евро дивидендов, незаконно выведенных накануне ее банкротства. Об этом сообщают СМИ.

«Суд в Париже 10 декабря направил компании Google France подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% акций. Такое решение принято в связи с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО „Гугл“ к компании Google International LLC», — говорится в материале агентства «Регнум». По данным агентства, арест введен как обеспечительная мера. Он должен сохранить активы Google во Франции до окончания спора и не дать вывести их из компании.

Ранее Арбитражный суд Москвы и вышестоящие инстанции пришли к выводу, что дивиденды на 112 млн евро были выведены сознательно. Целью было уйти от расчетов с кредиторами перед банкротством российского подразделения Google. Теперь парижский суд должен рассмотреть заявление о признании и исполнении решения российского суда по существу. До этого момента арест акций останется в силе. Google France и Google International LLC могут оспорить его.

Французский адвокат ООО «Гугл» Уильям Жюли заявил, что в данном случае речь идет об ответственности крупной технологической корпорации за действия ее дочерней компании, а также о возможностях национальных судов добиваться от таких корпораций соблюдения закона. По его словам, компания не должна годами получать прибыль через местное подразделение, а затем одномоментно выводить все активы, нарушая обязательства перед сотрудниками, поставщиками и клиентами.

Партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян напомнил, что в российском деле о банкротстве также оспариваются другие сделки по выводу денег из России после 2018 года. Их общий размер превышает 140 млрд рублей (около 1,8 млрд долларов). Из-за отсутствия у Google значимого имущества в РФ после вывода активов российские решения планируется предъявлять к исполнению за рубежом.