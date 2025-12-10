МЧС ликвидировало пожар на рынке в Санкт-Петербурге
МЧС ликвидировали горение рынка в Санкт-Петербурге
Фото: Илья Московец © URA.RU
Открытое горение в здании рынка в Санкт-Петербурге полностью ликвидировано. Пожарные расчеты продолжают работы по проливке конструкций и разбору завалов. Об этом сообщили в МЧС.
«Открытое горение в здании рынка в Санкт-Петербурге ликвидировано. Пожар происходил в двухэтажном здании рынка на площади 1500 кв.метров», — сообщили в пресс-службе МЧС России.
В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализирован в медицинское учреждение, еще одного пострадавшего нашли погибшим на территории рынка. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.