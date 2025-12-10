Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

Вспышку кори выявили в крупнейшем российском вузе

10 декабря 2025 в 22:35
Корь в крупнейшем вузе: МГУ вводит карантин

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В МГУ зафиксирована вспышка кори в четвертом учебном корпусе. Заражение произошло у студента Высшей школы государственного аудита, корпус закрывают на карантин. Об этом сообщают СМИ.

«Вспышка кори была выявлена у студента Высшей школы государственного аудита в четвертом учебном корпусе МГУ на Ленинских горах. В связи с этим корпус университета закрывают на карантин», — сообщает «Осторожно, Москва». Срок действия ограничений пока не установлен.

Ранее «Царьград» сообщал о росте заболеваемости гонконгским гриппом в Подмосковье. В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендовали жителям носить маски в местах скопления людей и тщательно мыть руки.

