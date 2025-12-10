В Воронеже развернули ПВР для пострадавших от обломков беспилотника по многоквартирному дому
В Воронеже ликвидируют последствия атаки ВСУ
Фото: Илья Московец © URA.RU
Власти Воронежской области организовали помощь для жителей домов, пострадавших от падения обломков. По поручению губернатора развернут пункт временного пребывания и подготовлен транспорт. Об этом рассказал глава города Сергей Петрин.
«После завершения работ правоохранительных органов зайдем на закрытие теплового контура и оценку ущерба для ремонта. Готовы предоставить жителям временное жилье, сейчас в образовательном учреждении развернут пункт временного пребывания. Направили несколько автобусов муниципального транспортного предприятия», — сообщил представитель администрации.
На месте также работает комбинат благоустройства. Жители могут обращаться по любым вопросам в ЕДДС по номеру 112 или в управление района +79009637270.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.