Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Воронеже развернули ПВР для пострадавших от обломков беспилотника по многоквартирному дому

Для жителей поврежденных домов в Воронеже организовали временное жилье
10 декабря 2025 в 23:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Воронеже ликвидируют последствия атаки ВСУ

В Воронеже ликвидируют последствия атаки ВСУ

Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Воронежской области организовали помощь для жителей домов, пострадавших от падения обломков. По поручению губернатора развернут пункт временного пребывания и подготовлен транспорт. Об этом рассказал глава города Сергей Петрин.

«После завершения работ правоохранительных органов зайдем на закрытие теплового контура и оценку ущерба для ремонта. Готовы предоставить жителям временное жилье, сейчас в образовательном учреждении развернут пункт временного пребывания. Направили несколько автобусов муниципального транспортного предприятия», — сообщил представитель администрации.

На месте также работает комбинат благоустройства. Жители могут обращаться по любым вопросам в ЕДДС по номеру 112 или в управление района +79009637270.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал