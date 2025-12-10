Сцены с Долиной не стали вырезать из «Невероятных приключения Шурика»

Долина сыграла эпизодическую роль в фильме «Невероятные приключения Шурика» Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Сцены с участием народной артистки России Ларисы Долиной не стали вырезать из новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», которая выходит в российский прокат 11 декабря. По данным СМИ, эпизод с певицей присутствует в финальной версии картины.

«Правда, до последнего было неясно, останется ли Лариса Александровна в финальной версии фильма <...> Накануне премьеры фильма кто-то даже запустил утку, что „сцена с Долиной в „Шурике“ все-таки исчезла“, но это оказалось неправдой!», — говорится в материале «КП-Петербург».

По данным газеты, создатели ленты сохранили роль Долиной, несмотря на волну хейта и «отмен» из-за скандала вокруг ее квартиры за 112 млн рублей. В фильме певица играет строгого главного бухгалтера банка. «Она управляет всем и всеми. У нее не забалуешь! Да, персонаж отрицательный, но таких тоже нужно уметь любить», — призналась артистка. По сюжету она также является двоюродной тетей товарища Саахова.

