Сцены с Долиной не стали вырезать из «Невероятных приключения Шурика»

Сцены с участием народной артистки России Ларисы Долиной не стали вырезать из новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», которая выходит в российский прокат 11 декабря. По данным СМИ, эпизод с певицей присутствует в финальной версии картины.
«Правда, до последнего было неясно, останется ли Лариса Александровна в финальной версии фильма <...> Накануне премьеры фильма кто-то даже запустил утку, что „сцена с Долиной в „Шурике“ все-таки исчезла“, но это оказалось неправдой!», — говорится в материале «КП-Петербург».
По данным газеты, создатели ленты сохранили роль Долиной, несмотря на волну хейта и «отмен» из-за скандала вокруг ее квартиры за 112 млн рублей. В фильме певица играет строгого главного бухгалтера банка. «Она управляет всем и всеми. У нее не забалуешь! Да, персонаж отрицательный, но таких тоже нужно уметь любить», — призналась артистка. По сюжету она также является двоюродной тетей товарища Саахова.
Издание уточняет, что героиня Долиной — влиятельная родственница антагониста, которая обожает деньги, власть и порядок. В одном из эпизодов она исполняет хит Инстасамки «За деньги — да!» в дерзкой джазово-корпоративной аранжировке. В кинокомедии также снялись Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян и другие резиденты ТНТ. Канал планирует показать специальную телеверсию «Невероятных приключений Шурика» в новогоднюю ночь — премьера на ТНТ назначена на 31 декабря.
