Овечкин высказался о недопуске российских хоккеистов на ОИ-2026

Овечкин заявил, что команда бессильна что‑либо изменить Фото: Роман Наумов © URA.RU

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с участием российских хоккеистов в Олимпийских играх 2026 года. В интервью RG Media форвард признал, что сборная лишена возможности повлиять на сложившиеся обстоятельства.

«Тут ничего нельзя поделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет (в будущем)», — приводит его слова SPORT24.