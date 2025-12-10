Овечкин высказался о недопуске российских хоккеистов на ОИ-2026
Овечкин заявил, что команда бессильна что‑либо изменить
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с участием российских хоккеистов в Олимпийских играх 2026 года. В интервью RG Media форвард признал, что сборная лишена возможности повлиять на сложившиеся обстоятельства.
«Тут ничего нельзя поделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет (в будущем)», — приводит его слова SPORT24.
На Олимпиаде в Милане и Кортине‑д Ампеццо в мужском хоккейном турнире впервые с 2014 года будут задействованы игроки НХЛ. Однако российская сборная не сможет принять участие в соревнованиях — такое решение принято на основании рекомендаций МОК и вердикта Международной федерации хоккея (IIHF).
