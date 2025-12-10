Овечкин высказался о недопуске российских хоккеистов на ОИ-2026

Логотип РИА URA.RU
  
Овечкин о сборной РФ на Олимпиаде-2026: «Мы просто будем следовать правилам»
10 декабря 2025 в 22:36
Овечкин заявил, что команда бессильна что‑либо изменить

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с участием российских хоккеистов в Олимпийских играх 2026 года. В интервью RG Media форвард признал, что сборная лишена возможности повлиять на сложившиеся обстоятельства.

«Тут ничего нельзя поделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет (в будущем)», — приводит его слова SPORT24.

На Олимпиаде в Милане и Кортине‑д Ампеццо в мужском хоккейном турнире впервые с 2014 года будут задействованы игроки НХЛ. Однако российская сборная не сможет принять участие в соревнованиях — такое решение принято на основании рекомендаций МОК и вердикта Международной федерации хоккея (IIHF).

