Минобороны рассказало о ликвидировании более 30 беспилотников над небом регионов
ВС РФ отразили атаку Украины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За пять часов над регионами России силы противовоздушной обороны уничтожили тридцать один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«За 5 часов над регионами РФ сбит 31 украинский БПЛА. Тринадцать — над территорией Брянской области, 11– над Калужской, пять — над Республикой Крым, по одному — над территорией Тульской области и Московским регионом», — передали в военном ведомстве.
