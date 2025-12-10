Логотип РИА URA.RU
Минобороны рассказало о ликвидировании более 30 беспилотников над небом регионов

Над регионами России за пять часов сбили 31 украинский дрон
10 декабря 2025 в 22:41
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За пять часов над регионами России силы противовоздушной обороны уничтожили тридцать один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«За 5 часов над регионами РФ сбит 31 украинский БПЛА. Тринадцать — над территорией Брянской области, 11– над Калужской, пять — над Республикой Крым, по одному — над территорией Тульской области и Московским регионом», — передали в военном ведомстве.

