Более 80 человек эвакуировали из многоэтажек в Воронеже после падения обломков БПЛА

10 декабря 2025 в 23:55
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Воронеже в результате падения обломков повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов, из опасной зоны эвакуировано 80 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении», — сообщил глава региона.

Также возникло и было ликвидировано локальное возгорание, а повреждения ЛЭП и тепловых сетей привели к перебоям с электричеством и возможному снижению температуры в системе отопления на некоторых улицах. Специалисты приступили к восстановительным работам.

