В России предложили ввести шестичасовой рабочий день: когда это случится

Шестичасовой рабочий день предлагают ввести в России. С этим предложением выступили депутаты от партии КПРФ. Однако против таких изменений выступили другие партии. А представители бизнеса говорят, что такой режим работы пока нереализуем в России. Станет ли шестичасовой рабочий день новой нормой — в материале URA.RU.

Зачем россиянам сокращение рабочего дня

Депутаты от партии КПРФ Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный считают, что принятие этого законопроекта увеличит производительность труда, обеспечит рост уровня жизни, уменьшит уровень стресса, и сократит число больничных. Благодаря такому графику граждане смогут уделять внимание дополнительному профессиональному образованию и проводить больше времени с семьей. По их мнению, это улучшит демографическую ситуацию в стране.

Также они предложили сократить рабочее время до 24 часов в неделю для отдельных категорий работников — в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников, а также для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным. Такое решение депутаты аргументируют тем, что с помощью развития технологий, выросла и производительность труда. «30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека».

Инициатива не нашла поддержки

Резко раскритиковали инициативу КПРФ и в парламенте. В «Единой России» назвали предложение коммунистов «популизмом чистой воды». Схожую оценку дали и во фракции ЛДПР. Координатор Владимирского регионального отделения партии Сергей Корнишов заявил, что подобные идеи выдвигаются в преддверии выборов в Госдуму в 2026 году исключительно ради роста рейтингов. По его словам, за громкими заявлениями не стоит реальных экономических расчетов, и такие инициативы в итоге «уходят в небытие».

Член комитета Государственной думы РФ по труду Светлана Бессараб сообщила, что предложение КПРФ «содержит критическую массу ошибок» и «быстро слеплен», в то время как действующий трудовой кодекс «продуман и согласован со всеми сторонами». Она добавила, что рабочий день может быть сокращен, но на добровольной основе, на тех предприятиях, где руководство сами примут решение о тридцати часовой недели.

Против сокращенной работы выступил и бизнес

Идея перехода на шестичасовой рабочий день в России вызвала резкую критику и со стороны представителей бизнеса. Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев заявил, что сокращение рабочего времени приведет к падению доходов населения и нанесет ущерб экономике страны в целом.

По его словам, несмотря на то что инициатива КПРФ перекликается с европейскими экспериментами — подобные форматы в разные годы тестировались в Германии, Франции, Бельгии, Исландии, Великобритании и странах Скандинавии, — для российских условий такая мера будет болезненной. Эксперт отметил, что сокращение рабочего дня может негативно сказаться на доступности медицины, образования, включая детские сады, а также приведет к росту бюджетных расходов на социальную сферу.