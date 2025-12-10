Посол Келин: новая стратегия нацбезопасности США знаменует отказ от господства

Новый документ приняли в США 5 декабря Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Новая стратегия нацбезопасности США означает отказ Вашингтона от курса на мировую гегемонию. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин. По его оценке, стратегия фиксирует смену приоритетов США и ограничивает их амбиции рамками западного полушария.

«Это интересный документ, поскольку он очень сильно отличается от предыдущих лет и стратегий предыдущей администрации... Во-первых, имеет место отказ от превосходства, гегемонии США в мире, как это было при предыдущей администрации, которая считала, что США должны действовать по всему миру. Больше такого нет. Теперь, вероятно, речь идет о западном полушарии», — сказал Келин в интервью британскому телеканалу Channel 4.

Согласно данной концепции, процесс расширения НАТО прекращается, что имеет принципиальное значение. Также позиция США заключается не в конфронтации с Россией, а в стремлении к обеспечению стратегической стабильности.

Продолжение после рекламы

По словам посла, документ отражает ожидание Вашингтона, что союзники возьмут на себя больше ответственности за безопасность. Он обратил внимание, что Белый дом прямо требует от европейских государств усилить вклад в собственную оборону и не рассчитывать на автоматическую поддержку США. В опубликованной стратегии также говорится, что администрация США расходится во мнениях с рядом европейских чиновников, которых в Вашингтоне считают настроенными на «нереалистичные ожидания» по срокам и исходу конфликта на Украине.