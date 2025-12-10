На фоне вспышки кори в МГУ ограничили посещение для непривитых

Случай кори выявили в МГУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит противоэпидемические мероприятия в МГУ после выявления кори. В самом вузе ограничили очную учебу для непривитых студентов. Об этом ведомство сообщает в своих официальных каналах.

«Администрацией МГУ им. М.В. Ломоносова принято решение об ограничении очного процесса для непривитых, однократно привитых. И не имеющих сведений о вакцинации против кори студентов и сотрудников», — сказано в telegram-канале ведомства.

В адрес МГУ направлено предписание о реализации комплекса противоэпидемических мер в указанном учебном корпусе. В частности, предписано ограничить очное посещение занятий студентами и преподавателями, не имеющими документальных сведений о проведенной вакцинации против кори либо о перенесенном ранее заболевании, а также обеспечить проведение иммунизации против кори по эпидемическим показаниям.

