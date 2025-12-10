Дипломат Жданова: Евросоюз превращается в военный альянс по образу НАТО

По мнению Ждановой, кризис на Украине поставил под вопрос выживание некоторых стран блока Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз на глазах превращается в военно-политический блок по образцу НАТО и связывает свое будущее с затяжным украинским конфликтом. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«У нас на глазах происходит трансформация ЕС в военно-политический союз по образу и подобию НАТО и, судя по всему, целью является отвлечение внимания населения от внутренних проблем, подавление инакомыслия, ограничение свободы для удержания власти нынешними европейскими элитами. Это касается целого ряда стран, входящих в данное объединение», — сказала Жданова на 1123-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Действующая линия Брюсселя делает европейский блок «заточенным на эскалацию». Она отметила, что в этих условиях Евросоюз не готов признать, что провозглашенная рядом западных политиков цель «нанесения стратегического поражения России» недостижима и представляет собой иллюзию. Российская сторона, подчеркнула Жданова, рассматривает такую риторику как фактор роста военных рисков на континенте.

Жданова добавила, что, по оценке Москвы, европейские столицы исходят из сценария затяжного противостояния. «Европа рассчитывает растянуть конфликт еще на два-три года в надежде на то, что наши возможности истощатся, а ЕС почувствует, что может без сопротивления со стороны Москвы зайти на территорию Украины», — пояснила представитель российской делегации. Она заявила, что такие расчеты чреваты дальнейшей милитаризацией Европы и расширением вовлеченности стран ЕС в украинский конфликт.