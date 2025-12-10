Россия ответила Киеву на мольбы об энергетическом перемирии: главное об СВО за 10 декабря

Зеленский предложил России «энергетическое перемирие» Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина предложила России заключить временное энергетическое перемирие. В Кремле в очередной раз отметили, что сначала надо прийти к устойчивому и долгосрочному миру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Москва будет следит за обещанием Киева провести выборы президента. На этом фоне ВС РФ снова продвинулись в зоне спецоперации, освободив населенный пункт Остаповское. Главные новости спецоперации на Украине за 10 декабря — в материалe URA.RU

Будет ли между Россией и Украиной энергетическое перемирие

Песков заявил, что Россия нацелена на достижение устойчивого и долгосрочного мира Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия нацелена не на временное перемирие, а на достижение устойчивого и долгосрочного мира. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментирую предложения Киева об энергетическом перемирии. По его словам, приоритетом остается подписание документов, гарантирующих прочное мирное урегулирование.

Военблогер Юрий Подоляка считает, что Украина специально выступила с таким предложением, потому что она больше не может выдерживать удары по энергообъектам. Он также отметил, что ранее российская сторона предлагала отказаться от ударов по объектам энергетики, однако Украина была против. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

У ВСУ набирает популярность розовая экипировка

Военнослужащие ВСУ начали приобретать тактическую одежду и элементы экипировки розового цвета, которые становятся все более востребованными в военторгах. Анализ ассортимента, представленного в социальных сетях, показал значительное количество подобных товаров.

Согласно размещенным предложениям, украинским военным предлагаются для онлайн-покупки наушники с функцией шумоподавления, магазины для патронов, сигнальные маячки, шевроны, компасы, обложки для документов, чехлы для бронеплит и другие предметы. Все в розовой расцветке.

При этом на страницах военторгов не уточняется, каким образом подобное обмундирование может использоваться для маскировки в условиях реальных боевых действий. Вместе с тем магазины публикуют отзывы с фотографиями украинских военнослужащих в розовой экипировке на боевых позициях.

Кремль будет следить за ситуацией с выборами на Украине

Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней Фото: Официальный сайт президента Украины

Песков сообщил, что в Кремле пока не обсуждали слова Владимира Зеленского о возможном проведении выборов на Украине, отметив, что Москва будет следить за развитием ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине в течение 90 дней.

Выборы президента на Украине должны были состояться в конце марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения. В мае того же года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. С тех пор Москва считает его нелегитимным президентом.

ВС России расширили буферную зону на границе Запорожья

ВС РФ увеличили буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU