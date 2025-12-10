Власти Дании поплатились за принудительную стерилизацию коренных гренландок
В 1960–1970‑х годах датские власти провели в Гренландии программу по сокращению рождаемости
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Власти Дании намерены учредить специальный компенсационный фонд для женщин из Гренландии, которые в период с 1960 по 1991 год подвергались принудительному применению контрацепции и систематической дискриминации по национальному признаку. Каждая пострадавшая сможет получить около 46 тысяч долларов (300 тысяч датских крон).
«Правительство Дании и большинство депутатов парламента договорились об учреждении особого фонда для выплаты денежных компенсаций гренландкам, подвергшимся принудительной контрацепции в период с 1960 по 1991 год, размер компенсации составит около 46 тысяч долларов», — сказано на сайте датского министерства внутренних дел и здравоохранения. Для получения выплаты необходимо подтвердить факт принудительной контрацепции и проживание в Гренландии или обучение в Дании в указанный период.
Программа по снижению рождаемости была запущена датскими властями в 1960–1970‑х годах и затронула тысячи молодых инуиток. В 2022 году премьер‑министр Дании официально извинилась за эту практику, признав, что она нарушала права человека и являлась проявлением колониальной политики.
У глав регионов РФ появится KPI по числу рожденных детей, сообщило издание «Царьград». Для улучшения демографии губернаторы должны детально знать проблемы семей — в частности, отслеживать ежемесячное число рожденных и ожидаемых детей, а также трудности, с которыми сталкиваются родители.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.