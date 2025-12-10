Власти Дании поплатились за принудительную стерилизацию коренных гренландок

В 1960–1970‑х годах датские власти провели в Гренландии программу по сокращению рождаемости Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Дании намерены учредить специальный компенсационный фонд для женщин из Гренландии, которые в период с 1960 по 1991 год подвергались принудительному применению контрацепции и систематической дискриминации по национальному признаку. Каждая пострадавшая сможет получить около 46 тысяч долларов (300 тысяч датских крон).

«Правительство Дании и большинство депутатов парламента договорились об учреждении особого фонда для выплаты денежных компенсаций гренландкам, подвергшимся принудительной контрацепции в период с 1960 по 1991 год, размер компенсации составит около 46 тысяч долларов», — сказано на сайте датского министерства внутренних дел и здравоохранения. Для получения выплаты необходимо подтвердить факт принудительной контрацепции и проживание в Гренландии или обучение в Дании в указанный период.

Программа по снижению рождаемости была запущена датскими властями в 1960–1970‑х годах и затронула тысячи молодых инуиток. В 2022 году премьер‑министр Дании официально извинилась за эту практику, признав, что она нарушала права человека и являлась проявлением колониальной политики.

