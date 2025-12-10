В Польше признали неспособность Европы противостоять России без США

«Ничего меня в этом не удивило. Новая стратегия безопасности США в некотором смысле является переосмыслением политических концепций трампизма в отношении международных отношений и безопасности США, которые основаны на хорошо известном национальном эгоизме», — заявил глава ББН Славомир Ценцкевич в интервью на радиостанции РМФ FM.

Ранее он заявлял, что его страна находится в «состоянии войны» с Россией, а не просто под угрозой. Это прозвучало на фоне обвинений в адрес Москвы в диверсиях, кибератаках и инцидентах с дронами в Европе, писал «Царьград». При этом, как пишет RT, глава польского МИД Радослав Сикорский заявлял, что переговоры с Россией нужно вести в два этапа, первый из которых — демонстрация силы.