В Кургане установят девять площадок с елками и новогодними фигурами

Курган активно готовится к встрече Нового года, который пройдет под темой «Мир добрых сказок». В городе будет организовано девять праздничных площадок. Сейчас в разных районах уже устанавливаются елки и новогодние фигуры, сообщается на сайте мэрии Кургана.

«На территории города будут организованы девять новогодних площадок, сейчас началась установка елок и новогодних фигур на крупных площадках города. Так, традиционно горожане смогут отдохнуть на новогодних площадках на площади им. Ленина, в Заозерном у Центра культуры и досуга „Современник“, в микрорайоне Рябково у „Спутника“, в сквере „Гагаринский“ в Восточном и в микрорайоне Черемухово рядом с культурно-спортивным центром „Черемушки“», — пишут власти.

Главная городская ель на площади Ленина уже заняла свое место. В скором времени здесь начнут монтировать каток и ледовый городок. Уже установлена большая деревянная горка и ведется сборка двух малых. Также частично доставлены и собираются новогодние фигуры. Особенностью этого сезона станет открытие новой площадки в парке 4-го микрорайона Заозерного, где появятся горка, елка и световые инсталляции.

Торжественное открытие всех площадок состоится в каждом районе города, чтобы как можно больше жителей смогли увидеть праздничные концерты. Активная культурная и спортивная программа стартует с 19 декабря, а с 20 декабря в Центральном парке начнет работу резиденция Деда Мороза. Кроме того, запланированы автобусные экскурсии «В гости к Деду Морозу» по украшенному городу.