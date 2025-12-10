Курганцы отправили в зону СВО дроны, медикаменты, запчасти и многое другое (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что регион отправил в зону СВО крупнейший с начала спецоперации разовый груз помощи. В зону боевых действий одновременно ушло более 150 тонн грузов. В состав отправки вошли дроны, запчасти, медикаменты и многое другое.

«В зону СВО нашим парням разом отправлено более 150 тонн груза с самым необходимым. Всего ушло 22 автомобиля, девять единиц мототехники, квадроциклы, дроны „Мавик“ и антидроновые детекторы „Булат“, печи, ноутбуки, рации, генераторы, запчасти, инструменты, медикаменты, маскировочные сети и многое другое», — написал Шумков в своем tg-канале.

Губернатор также сообщил, что работа по обеспечению военнослужащих продолжится без перерыва. Правительство Курганской области выделило дополнительно 25 миллионов рублей на формирование нового груза. На эти средства сейчас приобретают по заявкам военнослужащих десятки наименований оборудования и имущества. Кроме того, до конца года регион планирует собрать и отправить еще 200 ударных дронов.

Продолжение после рекламы