Арест поджигателей, партийный конфликт и рекордный груз СВО: главное в Курганской области за 10 декабря

В Притобольном округе ячейке КПРФ грозит ликвидация Фото: Роман Наумов © URA.RU

Из регионального отделения КПРФ в Курганской области исключили Татьяну Кузьмину (лидера фракции в Притобольном округе) и Анатолия Попова (из обкома) за нарушения Устава. Источники связывают это с конфликтами с лидером курганских коммунистов Виктором Зыряновым. Пленум подтвердил исключение Кузьминой за многократные нарушения; Зырянов отказался комментировать внутренние дела партии.

Все 26 членов КПРФ в Притобольном округе, включая Татьяну Кузьмину, вышли из партии после ее исключения. Неофициальная причина — затяжной конфликт Кузьминой с Виктором Зыряновым, где она критиковала его методы. Это может привести к ликвидации местного отделения. О других событиях дня — в подборке URA.RU.

В УФАС Курганской области новый замруководителя по закупкам

Марина Чеботина назначена заместителем руководителя УФАС по Курганской области, курирующим госзакупки. Она отвечает за жалобы, контроль контрактов и профилактику нарушений. Ранее — замначальника профильного отдела; пришла на место Аллы Ивановой. Информация подтверждена на сайте УФАС.

В Заозерном Кургана появилась первая станция быстрой зарядки электромобилей

У сквера Мальцева в 3-м микрорайоне Заозерного установлена станция быстрой зарядки для электрокаров (мощность 22–60 кВт, зарядка за 20–40 минут). Это первая в районе; ранее станции были на ул. Омской и у Парка Победы. Число электромобилей в Кургане растет, несмотря на дефицит инфраструктуры.

Жительница Шатровского округа получила 12 лет за убийство 13-летней девочки

Курганский облсуд приговорил жительницу Шатровского округа к 12 годам колонии общего режима (плюс год ограничения свободы) за убийство 13-летней девочки в беспомощном состоянии. В ночь на 19 июня 2025 года в с. Камышевка, в состоянии опьянения, она нанесла удары и задушила ребенка. Обвиняемая признала вину; приговор может быть обжалован.

В Кетовском округе открылся завод гидроизоляционных материалов «БентИзол»

Новый завод «БентИзол» в Кетовском округе производит бентоматы (7 млн кв. м/год), геомембраны (6 млн кв. м) и дренажные маты (3,5 млн кв. м) для экологии, полигонов, дорог и строительства. Инвестиции — полмиллиарда рублей, 76 рабочих мест; налоговые отчисления — 100 млн рублей/год. Рядом строят еще одно производство на 50 мест; построены две автодороги.

В Кургане задержали подозреваемых в поджоге квартиры с двумя погибшими

Двух ранее судимых жителей Кургана (1991 и 2005 г.р.) задержали за поджог квартиры по улице Коли Мяготина 7 декабря, где погибли женщина (48 лет) и мужчина (41 год). Еще двоих человек, в том числе беременную женщину пожарные спасли из горячей квартиры. Изъяты предметы и видео поджога. СК расследует уголовное дело.

Курганская область отправила рекордный груз помощи в зону СВО