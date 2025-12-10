Авиарейсы от Кургана до Москвы задерживаются

Самолеты от Кургана до Москвы прилетят с опозданием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиарейсы от Кургана до Москвы и обратно, которые должны были приземлиться в аэропортах ранним утром, задерживаются. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.

«В московском аэропорту „Домодедово“ задержан рейс до Кургана, который должен был прибыть в 5:45. Ориентировочное время прибытия — 6:45. Также с задержкой отправится рейс из Кургана в Москву, назначенный на 7:00. Самолет должен вылететь в 7:50», — указано в онлайн-табло курганского аэропорта.