Авиарейсы от Кургана до Москвы задерживаются
Самолеты от Кургана до Москвы прилетят с опозданием
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Авиарейсы от Кургана до Москвы и обратно, которые должны были приземлиться в аэропортах ранним утром, задерживаются. Это следует из онлайн-табло воздушной гавани.
«В московском аэропорту „Домодедово“ задержан рейс до Кургана, который должен был прибыть в 5:45. Ориентировочное время прибытия — 6:45. Также с задержкой отправится рейс из Кургана в Москву, назначенный на 7:00. Самолет должен вылететь в 7:50», — указано в онлайн-табло курганского аэропорта.
Массовые задержки рейсов из московских аэропортов фиксировались в различных регионах. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены из соображений безопасности. По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО Минобороны за ночь сбили несколько БПЛА, летевших на столицу.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!