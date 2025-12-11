В Курганской области выставили на торги помещение фельдшерского пункта
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В селе Новая Сидоровка Курганской области выставили на торги помещение фельдшерского пункта. Объявление опубликовано на электронной торговой площадке.
«Продается помещение фельдшерского пункта площадью 51,6 квадратных метра в Кетовском районе, село Новая Сидоровка, улица Заводская, дом 17. Цена 1 008 000 рублей», — указано на сайте Росэлторга.
Аукцион проводится в электронной форме. Рассмотреть заявки планируют до 12 декабря. Сами торги должны состояться 15 декабря.
Ранее в Курганской области выставляли на продажу бывший фельдшерско-акушерский пункт в селе Сосновка Каргапольского округа. Стартовая цена торгов начиналась с 349 000 рублей.
