Эффект домино: почему в курганском округе коммунисты массово ушли из партии

В Курганской области обсуждают причины раскола внутри КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском отделении КПРФ начался раскол. В самой сильной ячейке партии в Притобольном округе не осталось сторонников. Коммунисты ушли после исключения Татьяны Кузьминой. Причины случившемуся все называют разные. URA.RU собрало мнения, почему отделение КПРФ в Притобольном округе настиг развал.

Решение пленума и официальная версия

Официально причиной исключения Татьяны Кузьминой названы «многократные нарушения Устава КПРФ». Решение было принято на пленуме регионального отделения, который возглавляет лидер курганских коммунистов Виктор Зырянов. Какие именно пункты Устава, по мнению руководства, нарушила партийка, в обкоме не уточняют. В ответ на запрос журналистов Зырянов отметил, что не комментирует вопросы, связанные с «внутренней жизнью» курганского отделения КПРФ.

Массовые заявления на выход из партячейки руководство не комментирует. В своих социальных сетях они также не публиковали никаких сообщений. И в целом, этот раскол коммунистами не афишируется.

Продолжение после рекламы

Затяжной конфликт лидеров

Неофициально основной причиной развала отделения в Притобольном округе собеседники URA.RU называют затяжной личностно-политический конфликт между Татьяной Кузьминой и Виктором Зыряновым.

По их словам, отношения между лидером регионального отделения и одной из наиболее заметных активисток Притобольного округа уже длительное время оставались напряженными. Татьяна Кузьмина, по словам источников URA.RU, на протяжении долгого времени поднимала вопросы эффективности работы регионального отделения. Она указывала на слабую, по ее мнению, организацию кампаний, недостаточную уличную активность, а также отсутствие четкой стратегии по расширению влияния КПРФ в других области.

Особый акцент, как рассказывают коммунисты, делался на роли Виктора Зырянова. Кузьмина критиковала его за то, что он «недостаточно работает» над усилением партийных позиций в регионе и фактически консервирует существующее положение дел.

Личная неприязнь или борьба за курс партии

Часть собеседников склонна рассматривать конфликт Кузьминой и Зырянова не только как личный, но и как отражение более широкой дискуссии о будущем КПРФ в регионе. Одна сторона настаивает на более жесткой оппозиционной линии и активной работе «на земле», в округах и малых городах. Другая предпочитает более осторожную тактику и сохранение существующего формата деятельности.

Также источники утверждают, что на этом фоне критика со стороны Притобольного отделения могла восприниматься руководством как попытка перехвата политической инициативы и давления на лидера обкома. Исключение Кузьминой, по оценкам источников, стало кульминацией затянувшегося противостояния.

Почему Притобольный округ важен для КПРФ

Притобольный округ — это не просто одна из территориальных единиц региона. Для КПРФ он был важен как пример успешной работы на уровне «низов»: активная ячейка, узнаваемые лидеры и устойчивый электоральный результат. Коммунисты пользуются в муниципалитете наибольшей поддержкой, образовывая так называемый «красный пояс». В Притобольном же КПРФ смогла занять почти половину мест в местной думе.

Что будет с притобольными коммунистами дальше

Пока остается не ясным, как будет восстановлена работа КПРФ в Притобольном округе. По одной из версий, обком коммунистов формально может воссоздать местную структуру, назначить нового руководителя, привлечь новых активистов. При этом собеседники URA.RU не уверены, сможет ли партия вернуть тот уровень вовлеченности и доверия, который был до конфликта.

Часть бывших членов ячейки, по оценкам источников, вряд ли вернется в КПРФ, даже если ситуация изменится. При этом, та часть коммунистов, прошедших в созыв окружной думы, останется в составе депутатов.

Продолжение после рекламы