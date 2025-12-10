Массовый уход, судимости и противостояния: в какие скандалы курганская КПРФ попадала в последнее время

Курганских коммунистов преследуют скандалы со сторонниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области отделение КПРФ теряет свою самую сильную партийную ячейку. В Притобольном округе фракция находится на гради раскола. Все коммунисты решили написать заявление на выход из партии. Это стало реакцией на решение руководства исключить из партии самую активную коммунистку из округа Татьяну Кузьмину. В связи с этим URA.RU рассказывает, в какие еще конфликты и скандалы попадала курганская КПРФ.

Пивоваров против коммунистов

Ранее курганская КПРФ оказалась втянута в новый конфликт — в прошлом вокруг распределения мандатов в областной думе. В центре спора был скандально известный депутат Максим Пивоваров, ранее выдвигавшийся от КПРФ.

Поводом для конфликта стало желание уйти из прежнего созыва облдумы депутата Натальи Воробьевой, также изначально избиравшейся от КПРФ. По данным источников URA.RU, она написала заявление об уходе по семейным обстоятельствам и передавала его в аппарат.

И Воробьева, и Пивоваров выдвигались от коммунистов и находятся в одном территориальном округе, по которому распределяются мандаты. После ухода Воробьевой ее место, по логике списка, должен был занять следующий кандидат — Максим Пивоваров. Однако с этим были категорически не согласны в КПРФ. Максим Пивоваров, которого в регионе называют скандальным депутатом и бывшим единомышленником коммунистов, публично заявил о давлении и попытках не допустить его в областную думу.

«Произошли некоторые провокации. Меня считают недостойным кандидатом. КПРФ хочет на это место найти другого коммуниста. Говорю сразу, я не отказываюсь от мандата. Поскольку я иду следующим в списке, то место в областной думе займу я. Назначение другого кандидата в обход моей персоны — нарушение законодательства Курганской области», —говорил тогда Пивоваров в прямом эфире у оппозиционного политика Якова Сидорова.

Репутационный удар по КПРФ

Ситуацию для курганской КПРФ усложняет еще один фактор — участие в выборах в облдуму значительного числа кандидатов с уголовным прошлым. По данным URA.RU, именно региональное отделение КПРФ стало лидером по числу таких кандидатов.

От коммунистов выдвинуты три кандидата, имеющих судимости:

- Пущин — осужденный по статье о мошенничестве;

- Горбунов — ранее привлекавшийся по статье об незаконном обращении с оружием;

- Михайлов — проходивший по статье о присвоении или растрате.

У двух последних, как уточняется, судимости на момент выборов уже сняты или погашены.

Массовый выход из КПРФ

Последним крупным конфликтом стало то, что в Притобольном округе КПРФ грозит фактическая ликвидация. Из партийной организации вышли все 26 членов. Среди них — Татьяна Кузьмина, которую источники называют главной коммунисткой муниципалитета и самой активной представительницей партии в округе.

Формально заявления о выходе — личное решение каждого члена. Однако неофициально причиной называют затяжной конфликт с руководителем курганской фракции КПРФ Виктором Зыряновым. Тогда активистка из Притобольного раскритиковала лидера коммунистов за методы работы — по ее мнению, партия никак не развивалась, так как Зырянов не прилагал достаточных усилий для этого. Привело это к тому, что обком курганской КПРФ принял решение лишить транспорта отделение в Притобольном округе. Кульминацией этого противостояния стало исключение Татьяны Кузьминой из партии.

Официальные мотивы исключения Кузьминой публично не раскрываются. В политической среде говорят о нарастающем противоречии между активисткой и руководством региональной фракции во главе с Виктором Зыряновым. Внутрипартийный конфликт, по сути, перерос в открытый раскол.