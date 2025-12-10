В Кургане начали заливать каток на Центральном стадионе. Фото
В Кургане заработает каток на Центральном стадионе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане начали заливать каток на Центральном стадионе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.
«На Центральном стадионе заливают каток», — сообщили жители Кургана. Они прислали фото работающей на стадионе техники, которая ведет заливку.
На Центральном стадионе готовят лед для катка
Фото: читатель URA.RU
Ранее URA.RU сообщало, где в Кургане можно покататься на коньках. Этой зимой в городе будет работать несколько крытых катков, а также площадки под открытым небом. На Центральном стадионе в прошлом году стоимость катаний для детей составляла 80 рублей за час, для взрослых — 100 рублей. Прокат коньков был 150 рублей.
