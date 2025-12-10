Ранее URA.RU сообщало, где в Кургане можно покататься на коньках. Этой зимой в городе будет работать несколько крытых катков, а также площадки под открытым небом. На Центральном стадионе в прошлом году стоимость катаний для детей составляла 80 рублей за час, для взрослых — 100 рублей. Прокат коньков был 150 рублей.