В Кургане начали заливать каток на Центральном стадионе. Фото

10 декабря 2025 в 22:22
В Кургане заработает каток на Центральном стадионе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начали заливать каток на Центральном стадионе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.

«На Центральном стадионе заливают каток», — сообщили жители Кургана. Они прислали фото работающей на стадионе техники, которая ведет заливку.

На Центральном стадионе готовят лед для катка

Фото: читатель URA.RU



Ранее URA.RU сообщало, где в Кургане можно покататься на коньках. Этой зимой в городе будет работать несколько крытых катков, а также площадки под открытым небом. На Центральном стадионе в прошлом году стоимость катаний для детей составляла 80 рублей за час, для взрослых — 100 рублей. Прокат коньков был 150 рублей.

