Жительница Кургана отсудила 400 тысяч рублей за травму на крыльце двух магазинов

Жительница Кургана взыскала с собственника здания 400 тысяч рублей за перелом, который получила на крыльце двух магазинов. Об этом рассказал руководитель юридической организации Петр Волосников.

«Есть в Кургане здание. В здании крыльцо, поднимаясь на которое и войдя в дверь можно попасть в два магазина — федеральные сети. К входной двери была привязана веревка, на конце петля, чтобы дверь к крыльцу привязать, когда заносят товар. Женщина поднялась на крыльцо и не заметила, как наступила в эту петлю, потом дернула дверь. Итог — перелом плеча. Сложный, с операцией и долгим восстановлением. По заключению медицинской экспертизы — тяжкий вред здоровью», — описал Волосников инцидент в своем telegram-канале.