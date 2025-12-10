Жительница Кургана отсудила 400 тысяч рублей за травму на крыльце двух магазинов
Женщина взыскала компенсацию за тяжкий вред здоровью
Жительница Кургана взыскала с собственника здания 400 тысяч рублей за перелом, который получила на крыльце двух магазинов. Об этом рассказал руководитель юридической организации Петр Волосников.
«Есть в Кургане здание. В здании крыльцо, поднимаясь на которое и войдя в дверь можно попасть в два магазина — федеральные сети. К входной двери была привязана веревка, на конце петля, чтобы дверь к крыльцу привязать, когда заносят товар. Женщина поднялась на крыльцо и не заметила, как наступила в эту петлю, потом дернула дверь. Итог — перелом плеча. Сложный, с операцией и долгим восстановлением. По заключению медицинской экспертизы — тяжкий вред здоровью», — описал Волосников инцидент в своем telegram-канале.
Женщина обратилась в полицию. Произошедшее было зафиксировано, опрошены продавцы, проведена экспертиза. Затем подала иск в суд на торговые сети. Так как представители ответчиков «свалили вину друг на друга», суд предложил привлечь в качестве третьего ответчика собственника здания. «Собственник и ответил. Суд с него взыскал компенсацию морального вреда. В отличие от магазинов, собственник судебным процессом не заинтересовался и себя никак не проявил. Сюрприз будет от приставов на 400 000 рублей. С размером я не согласен, вероятно, будем обжаловать», — отметил юрист.
