Курганская область получит дополнительную субсидию на газификацию

Правительство РФ выделило дополнительное финансирование на реализацию программы социальной газификации в Курганской области. На эти цели до конца года направлено почти 87 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«До конца 2025 года на реализацию программы социальной газификации Курганской области будет направлено дополнительное финансирование. Размер субсидии: 86 789 миллиона рублей», — говорится в распоряжении правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также дополнительную финансовую поддержку получат еще 17 регионов РФ. Помимо Курганской области субсидию направят в Адыгею, Башкирию, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Карелиюи, Крым, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Краснодарский и Хабаровский края. Также деньги получат Владимирская, Ивановская, Калининградская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области.

