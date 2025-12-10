Курганская область получит дополнительную субсидию на газификацию
Курганской области выделили дополнительные деньги на социальную газификацию
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Правительство РФ выделило дополнительное финансирование на реализацию программы социальной газификации в Курганской области. На эти цели до конца года направлено почти 87 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«До конца 2025 года на реализацию программы социальной газификации Курганской области будет направлено дополнительное финансирование. Размер субсидии: 86 789 миллиона рублей», — говорится в распоряжении правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Также дополнительную финансовую поддержку получат еще 17 регионов РФ. Помимо Курганской области субсидию направят в Адыгею, Башкирию, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Карелиюи, Крым, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Краснодарский и Хабаровский края. Также деньги получат Владимирская, Ивановская, Калининградская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области.
Ранее URA.RU писало, что федеральный центр выделил Курганской области около 281 миллиона рублей для повышения зарплаты работникам бюджетной сферы. Также в список получателей дотаций вошли 32 региона страны.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Елена10 декабря 2025 18:2587 миллионов на оставшийся месяц до конца года это довольно много. А с нового года, думаю, выделят ещё. Курганская область уже достигла неплохих успехов в газификации, а выделенные суммы позволяют надеяться на дальнейшее продвижение в этом деле.