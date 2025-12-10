В Кургане при пожаре в бане пострадал подросток

«В Кургане в микрорайоне Черемухово горела баня. Пожар на 15 квадратах ликвидировали 11 специалистов и две единицы техники чрезвычайного ведомства. В результате происшествия травмирован подросток, он госпитализирован», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области. По предварительным данным, пожар возник из-за неправильного устройства печи.

Ранее в Кургане при пожаре в пятиэтажке на улице Чернореченская пожарные спасли двух человек. Возгорание тогда, по данным МЧС, произошло из-за старого неисправного холодильника. До этого сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали семь человек при пожаре в доме на улице Радионова, а также выезжали на крупные возгорания жилых домов в селе Маслянское и микрорайоне Рябково.