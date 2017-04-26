21:52 26 апреля 2017 2

Число пустых мест в городской думе еще увеличится Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская Дума на пороге коллапса. Городские депутаты собираются покинуть парламент из-за отмены зарплат. Один народный избранник уже сложил свои полномочия, его примеру готовы последовать несколько. Звучит как анекдот, но единороссы ломают голову, где найти «бессеребренников», чтобы заменить народных избранников.

Цена вопроса, который расколол городской парламент Кургана — 25 тысяч рублей. Такую зарплату платили депутатам до начала 2017 года. С января выплаты из дефицитного городского бюджета отменили. Правда, предложили компенсировать расходы на осуществление депутатской деятельности — в пределах той же суммы. Как сообщает источник агентства, воспринято это было прямолинейно: некоторые депутаты принялись активно сдавать в бухгалтерию все чеки подряд — на продукты, бензин, цветы. Это вызвало вопросы у прокуратуры. Выяснилось, что многие из трат не входят в утвержденный перечень.

Депутаты начали так отчаянно компенсировать свои расходы, чтобы заменить потерянную зарплату, что вмешалась прокуратура Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ситуация, которая назревала давно, разразилась громким скандалом на заседании в среду, 26 апреля. Было принято решение приостановить (с 1 июля 2017 года) право на компенсацию расходов. Голосование прошло непросто — часть депутатов заявила, что они не готовы работать «как меценаты, волонтеры» и тратить личные средства на проблемы города.

Перед заседанием в думу показательно обратился депутат Борис Кошмар с предложением компенсировать ему средства на то, чтобы приобрести и завезти песок в песочницы четырех дворов к Дню защиты детей. По его подсчетам, это стоит 25 тысяч рублей. Однако после долгой дискуссии депутаты так и не смогли определить, как это сделать законным путем. Обращение решили перенаправить в администрацию города. За этим спором с откровенными улыбками смотрели руководители департаментов мэрии. «Значит, песка не будет», — резюмировали депутаты.

Проблему предполагают решить с помощью областного закона, в котором пропишут все полагающиеся выплаты и компенсации. Вот только когда и кто его напишет — вопрос пока открытый. «Никто ничего не будет делать», — уверен депутат Александр Емелин.

Александр Мазеин сложил полномочия депутата Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На этом фоне о досрочной отставке попросил Александр Мазеин. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. В кулуарах шепчутся, что вскоре за ним может последовать вице-спикер Александр Якушев — его называют в качестве наиболее вероятного кандидата на пост руководителя городской избирательной комиссии.

Многие депутаты и ранее не скрывали, что готовы покинуть пост ради более выгодных предложений. Так, объявление о готовности трудоустройства в другом городе на своей страничке в соцсети размещал Алексей Блинов. «Мне тоже было бы лучше, если бы выплаты были, — признался он в разговоре с „URA.RU“. — Это и семье лишняя копеечка. Люди думают, что депутат все может. Много уходит на услуги связи. Приглашают на встречу — тоже с пустыми руками не пойдешь, где-то цветы купить, где-то праздник для ветеранов устроить».

«Я не исключаю, что будут еще желающие сложить полномочия, — заявила в разговоре с „URA.RU“ председатель комиссии по социальным вопросам Людмила Дорофеева. — Правильно сказал [депутат] Александр Емелин: нас вынуждают быть волонтерами, меценатами, спонсорами, а ведь мы — законодательная власть. Не все депутаты богатые люди».

«Не думаю, что тут есть какой-то протест. Идет процесс обесценивания места депутата, он затрагивает также и областную думу. Люди делают выбор в пользу личных интересов, — прокомментировал политический аналитик, знакомый с ситуацией в регионе, Сергей Ширяев. — Идет смена поколений: сейчас места займут функционеры, которых, вероятно, подберет новый руководитель администрации Андрей Потапов».

Собеседники в региональном отделении «Единой России» видят другую проблему: смешно, но на освободившиеся места будет сложно подобрать новых депутатов. В прошлом году у «Единой России» уже возникали сложности на довыборах в гордуму — в последний момент партии пришлось поменять кандидата из-за возбужденного уголовного дела против победившего на праймериз Игоря Шиловских. Это едва не стоило поражения «партии власти».