Президент РФ назначил нового судью районного суда в ХМАО

Президент РФ Путин назначил судью в Нефтеюганский районный суд
15 ноября 2025 в 05:29
Указ подписан 14 ноября

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Указом президента РФ Владимира Путина 14 ноября на должность судьи Нефтеюганского районного суда (ХМАО) назначен Олег Берга. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Суды Югры».

«Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2025 года № 840 на должность судьи Нефтеюганского районного суда назначен Берга Олег Николаевич», — сообщается в telegram-канале. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее URA.RU сообщало, что Белоярский городской суд отправил под домашний арест заведующую отделением платных услуг местной районной больницы. Ее обвиняют в получении взяток за оформление фиктивных медицинских справок на общую сумму 45 000 рублей.

