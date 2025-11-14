Тюменцы к Новому году смогут погулять в новом сквере в центре города

Обновленный сквер откроют для посетителей в середине декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени близится к завершению обновление сквера Машарова. Работы, начавшиеся в мае, выходят на финишную прямую, а открытие обновленного пространства запланировано на середину декабря. Об этом сообщило издание «Регион — Тюмень».

«Преображенный сквер Машарова задуман как праздничный подарок к 440-летию города», — сообщается на сайте издание. В зоне отдыха уже появились современные скамейки и качели, реконструированы пешеходные дорожки.