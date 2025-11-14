Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Тюменцы к Новому году смогут погулять в новом сквере в центре города

В Тюмени в середине декабря откроют обновленный сквер Машарова
15 ноября 2025 в 04:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Обновленный сквер откроют для посетителей в середине декабря

Обновленный сквер откроют для посетителей в середине декабря

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени близится к завершению обновление сквера Машарова. Работы, начавшиеся в мае, выходят на финишную прямую, а открытие обновленного пространства запланировано на середину декабря. Об этом сообщило издание «Регион — Тюмень».

«Преображенный сквер Машарова задуман как праздничный подарок к 440-летию города», — сообщается на сайте издание. В зоне отдыха уже появились современные скамейки и качели, реконструированы пешеходные дорожки.

Территорию сквера украсили взрослые деревья — ели, липы и черемухи, а также композиции из горной сосны и многолетних кустарников. Все элементы благоустройства изготовлены местными производителями и предприятиями из соседних регионов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал