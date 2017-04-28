Голову курганского Росимущества принесут в жертву Челябинску

19:13 27 апреля 2017 2

Пока на здании висит старая вывеска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане реорганизация территориального управления Росимущества грозит обернуться скандалом, а то и вовсе уголовными делами. Структуру берут под контроль силовики, и кое-кому из нынешних работников придется оставить свои посты.

Борис Каягин разбирается с курганским наследством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Процесс реорганизации территориальных управлений Росимущества Челябинской и Курганской областей стартовал два месяца назад. Создано межрегиональное управление, головной офис которого будет размещаться в столице Южного Урала. Начальником МТУ стал Борис Каягин, прежде — руководитель терруправления в Челябинской области. Это прикрепленный сотрудник ФСБ, в прошлом — высокопоставленный сотрудник этой службы. В его «послужном списке» уже значится два срока на должности руководителя управления челябинского Росреестра. В какой-то момент появились разговоры, что продлить его работу на новый срок не позволяют нормативы. Но он все же возглавил новую структуру.

В последнее время Борис Каягин много времени проводит в Кургане, где принимает дела у руководительницы курганского филиала Татьяны Воробьевой.

Ожидалось, что она станет его заместителем в Зауралье. Однако источники «URA.RU» сообщают, что ей было предложено написать заявление об увольнении. Впрочем, выполнять его, по некоторым данным, Воробьева не спешит. «Ей сейчас логично досидеть до реорганизации, чтобы получить все выплаты. Она включила все связи, чтобы как-то сохраниться», — рассказывают информированные источники.

Официально Татьяна Воробьева сейчас находится в отпуске. Об этом сообщила ее заместитель Наталья Самусева. Когда закончится отпуск, она уточнить затруднилась и предложила за всеми комментариями о реорганизации обращаться в Челябинск. Но и там подробности сообщать не захотели.

Известно, что процесс слияния планируют закончить к середине мая. От Курганской области останется только отдел управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Курганской области.

Многие кабинеты уже опустели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В то же время источники в правоохранительных органах сообщают, что деятельность зауральского терруправления очень жестко проверяет местная прокуратура. «При передаче дел к Воробьевой возникли вопросы по поводу довольно крупных объектов, на которые она ответить не смогла», — сообщают источники.

Ранее претензии к органу уже озвучивала прокуратура. Тогда Татьяна Воробьева в присутствии прессы жаловалась на сложности переходного периода и текучку кадров. По ее словам, в управлении осталось всего четыре работника.

Источники среди зауральских силовиков не исключают, что вскоре против Воробьевой и вовсе могут быть возбуждены уголовные дела, поскольку выяснилось, что некоторые сомнительные сделки проходили через ее родственников. Однако детали пока держат в секрете.

Отметим, что жители курганского пригорода — села Лесники — открыто рассказывают о «дворце Воробьевой», который якобы построен на федеральной земле, переданной в аренду кооперативу, созданному сотрудниками Курганской сельхозакадемии.