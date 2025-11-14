Курганская область выделит десятки миллионов рублей на покупку дронов

На оборудование для курганцев-бойцов СВО регион готов направить 25 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Правительство Курганской области выделит дополнительно 25 миллионов рублей на поддержку участников спецоперации. Средства пойдут на закупку необходимого оборудования и снаряжения по заявкам бойцов, в том числе дронов. Об этом говорилось на встрече губернатора Вадима Шумкова с участниками программы «Сила V Героях» и представителями общественных организаций, которая прошла в правительстве региона 14 ноября 2025 года.

«В планах на эти дополнительные средства направить нашим землякам квадрокоптеры, комплектующие к ним, радиостанции, системы связи, генераторы, средства радиоэлектронного подавления, ноутбуки, планшеты, шины и многое другое, что просили бойцы на передовой», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Регион на постоянной основе ведет работу по поддержке участников СВО и членов их семей. За счет средств областного бюджета приобретаются и отправляются в зону СВО снаряжение, оборудование и техника. В Кургане по инициативе губернатора осуществляется сборка квадрокоптеров для бойцов СВО. Более 250 БПЛА, собранных студентами средних специальных учебных заведений, уже отправлены на передовую. Планируется передать бойцам еще столько же.

