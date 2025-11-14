В Кургане закроют улицу Красина для водителей

Курганцев предупредили о перекрытии улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на две недели будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке улицы Красина — от улицы Пушкина до жилого дома №66. Об этом сообщается в tg-канале городской Госавтоинспекции.

«В целях аварийного ремонта сетей водопровода, будет закрыто движение для всех видов транспорта: на участке проезжей части улицы Красина, от улицы Пушкина, вдоль жилого дома 66, по улице Красина», — пишут в ГАИ. Ограничения будут действовать с 15 ноября с 9:00 до 30 ноября 21:00.