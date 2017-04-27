Ни минуты покоя: Тунгусов открыл фронт против Орлова

21:31 27 апреля 2017 5

Тунгусов (слева) почти убедил врио губернатора Куйвашева (справа) отвернуться от Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предвыборная ситуация обострила главное аппаратное противостояние в правительстве Свердловской области. Два первых вице-премьера Алексей Орлов и Владимир Тунгусов делят власть и пытаются завладеть вниманием губернатора.

Очевидное обострение в противостоянии двух первых заместителей губернатора отметили неделю назад работники правительства. Сразу после появления в СМИ информации о подготовке законопроекта, возвращающего администрации Екатеринбурга градостроительные полномочия, в правительстве началась «охота на ведьм». Владимир Тунгусов, утверждают наблюдатели, «воспользовался ситуацией молниеносно».

На публике у Тунгусова с Орловым — полное взаимопонимание. Но у первого на правительстве есть вступительное слово, а у второго нет. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В резиденции и правительстве сливающих информацию предостаточно. Но Тунгусов акцентировал внимание губернатора на Орлове и постарался убедить, что это его сотрудники допустили слив. Учитывая, что Тунгусов сегодня сидит на всех информационных потоках и СЭДе (системе электронного документооборота) — ему не составило труда собрать доказательную базу», — объясняет собеседник в областной администрации.

Диверсия удалась: Орлов, как заверяют в окружении первого вице-губернатора, стал более закрытым. «Алексей Валерьевич больше никому не доверяет. Оттого постоянно занят, у него постоянно нет времени ни для кого, дела-дела. Он перестал доверять даже Дмитрию Андреевичу [Нисковских, министру инвестиций и развития, считавшегося доверенным лицом первого вице-губернатора] и никого в кабинет старается не пускать. Секретарь в замешательстве», — объясняет новый уклад жизни правительства знакомый чиновник.

Параллельно с внутренними процессами были запущены и внешние. Лояльные главе администрации губернатора СМИ и Telegram-каналы подняли информационную волну с «разоблачениями» всего, что связано с работой Алексея Орлова: его заграничными командировками, инвестиционными проектами области и отдельными сотрудниками.

В произошедшем сбое работники органов исполнительной власти увидели и куда более глубокий смысл. «Тунгусов никогда не пойдет к губернатору за кого-то просить — не важно, сколько стоит этот интерес. А вот Орлов тем и ценен сегодня, что может зайти напрямую к Куйвашеву и замолвить словечко за кого-то или от Куйвашева это словечко кому-то передать. Если губернатор перестанет доверять Орлову — тот окажется лишним», — делится рассуждением коллега Алексея Валерьевича.

Отчасти своей цели Владимир Тунгусов добился. «На заседаниях правительства это заметно: здесь всегда, сразу после губернатора, звучит доклад Тунгусова с постановкой задач. Это в чистом виде перехват инициативы. Раньше доклады звучали и от Орлова, а сейчас левая сторона (Орлов на заседаниях сидит по левую руку от губернатора) вынуждена молча подчиняться и принимать повестку», — поддерживает коллегу министр из другого ведомства.

Орлов (справа) стал избегать людей, которым раньше безоговорочно доверял. «Отстраненным» с трудом верится, что Тунгусов так сильно повлиял на ситуацию. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Даже последнее заседание правительства в четверг, 27 апреля, кабмин расценил как очередной «тычок» Тунгусова в сторону Орлова. Заседание началось с жесткого обсуждения проблем газификации в дюжине муниципалитетов. «Орлова спасло только отсутствие у губернатора желания погружаться в то, кто виноват — а напортачил там минсельхоз (ведомство курирует Орлов). В итоге, отдувался не Орлов с [министром АПК Дмитрием] Дегтяревым, а [министр энергетики Николай] Смирнов — у того все схвачено, так что прикрыл вице-губернатора», — объясняет интригу прошедшего заседания один из чиновников среднего звена.

Наблюдая за противостоянием, кабмин стал обсуждать и другие, в том числе, незначительные, точки напряжения в отношениях обоих первых вице-премьеров. «Тунгусов загружает ведомства Орлова (мининвестразвития, минпром, минсельхоз) совершенно ненужными поручениями. Нажаловаться они не могут и не выполнить нельзя, потому что дал первый вице-губернатор. Это какие-то крошечные совещания, сбор статистики, масса отчетности. При этом необходимые самому Орлову бумаги согласовываются и подписываются очень медленно: условно, поручение переложить бумажку с места на место, тормозится на неделю», — жалуется член команды Алексея Орлова.

«Битва титанов», как выясняется, периодически мешает и общему делу. «Орлов любит раздавать гарантии и обязательства инвесторам — у него на это от губернатора карт-бланш. Но эти инвесторы потом идут за конкретной реализацией к Тунгусову: бумажки готовить, проводить что-то, — а тот рубит договоренности и переносит на неопределенный срок. В итоге в глазах инвесторов один договаривается, но ничего не может, а второй все может, но с ним не договоришься», — признается представитель одной из крупных свердловских ФПГ, обращая внимание на то, что все это подставляет в первую очередь самого губернатора.

На предвыборную «кассу» посадят Алексея Пьянкова (в фокусе) — это может стать определенным преимуществом для Орлова. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, безоговорочной аппаратной победы за Тунгусовым пока не признают — у Орлова оказалось неожиданное управленческое преимущество. «Орлов ловко работает с женщинами: [Елену] Новоторженцеву он поставил на Счетную палату [руководителем], в минпроме скоро будет [замминистра промышленности Виктория] Казакова, есть вероятность, что [директора Центр развития туризма Свердловской области Эльмиру] Туканову поставит на мининвест. А Тунгусову с женщинами не удается продемонстрировать высококлассный уровень управления — они же все слишком нестабильные. Так что информационное преимущество против кадрового».

Следующей реперной точкой в противостоянии Орлова и Тунгусова называют формирование предвыборной кассы и битву за право распоряжаться ею. «На деньги под выборы планируется посадить [экс-главу МУГИСО Алексея] Пьянкова — так захотел губернатор. В этом смысле Орлов в чуть более выгодном положении, чем Тунгусов — у первого с Пьянковым ровные взаимоотношения, в отличие от второго», — объясняет погруженный в предвыборные реалии чиновник в администрации губернатора.