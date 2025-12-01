В Свердловской области в ночь на 1 декабря перекрыли Пермский тракт

На автодороге проводили дорожные работы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области в ночь на 1 декабря 2025 года временно перекрывали участки Пермского тракта (федеральная трасса Р-242) в Нижнесергинском районе. Ограничения движения коснулись 290-го, 982-го и 299-го километров дороги.

«На автодороге Р-242 (Нижнесергинский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Планируйте свой маршрут заранее», — сообщили в telegram-канале «Уралуправтодора». На данный момент движение на всех участках восстановлено.