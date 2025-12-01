Логотип РИА URA.RU
В Свердловской области в ночь на 1 декабря перекрыли Пермский тракт

01 декабря 2025 в 05:06
На автодороге проводили дорожные работы

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области в ночь на 1 декабря 2025 года временно перекрывали участки Пермского тракта (федеральная трасса Р-242) в Нижнесергинском районе. Ограничения движения коснулись 290-го, 982-го и 299-го километров дороги. 

«На автодороге Р-242 (Нижнесергинский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Планируйте свой маршрут заранее», — сообщили в telegram-канале «Уралуправтодора». На данный момент движение на всех участках восстановлено.

Федеральные и региональные дорожные службы призывают водителей внимательно следить за сообщениями о временных перекрытиях и изменениях схем движения на магистралях Свердловской области. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

