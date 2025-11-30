Из Свердловской области в Китай отправили тонны торфогрунта

Торфогрунт вывезли в Китай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 2 тысяч тонн торфогрунта отправили из Свердловской области в Китай в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, которое контролировало отгрузку подкарантинной продукции с 1 по 28 ноября.

«В период с 1 по 28 ноября 2025 года из Свердловской области под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора экспортировано более 2 тысяч тонн торфогрунта в Китай. Были проведены надзорные мероприятия: досмотр, отбор образцов и лабораторная экспертиза», — рассказали в ведомстве.