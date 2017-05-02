Этот музей создали Югра и Ямал. А в Тюмени его уже разбирают

01:54 02 мая 2017 0

Филиал на Андреевском утверждает, что не только просвещал тюменцев, но и помогал ямальцам и югорцам освоиться на юге Фото: Иван Седов © URA.RU

Музейная сфера Тюменской области продолжает конфликтовать: новый спор о будущем комплекса имени Словцова в Тюмени. Кадровые рокировки в руководстве изменили стратегию развития и уже отразились на работе филиалов. Которые, естественно, начали защищаться.

Еще не утихло обсуждение переезда фондов музейного комплекса им. Словцова из одного здания в другое, как тюменской общественности подкинули поводы для новых споров. Сотрудники музейного комплекса на условиях анонимности рассказали «URA.RU» о массовых увольнениях. По их словам, работников заставляют подписывать заявления «по собственному желанию».

«Практически весь коллектив таким образом уволен. Людей ставят в такое положение, что они уходят, — пояснил один из сотрудников. -

В Тобольском музее, когда там была директором Светлана Сидорова (нынешний директор музейного комплекса им Словцова в Тюмени — прим) было уволено 80% сотрудников.

Здесь видимо будет тоже самое. Никто ничего не объясняет».

Заявление на отпуск с последующим увольнением подписала и заведующая археологического музея-заповедника озера Андреевского, входящего в структуру музейного комплекса, Ирина Малых. «Меня вынудили, — рассказала Ирина Малых. — Сейчас я нахожусь в отпуске. Но как только я подписала заявление, тут же начали проводить демонтаж стойбища в заповеднике».

Тюмень получила новый повод для попадания в федеральные новости Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Стойбище коренных народов севера — это интерактивная выставка под открытым небом, размещенные на большой площади чумы и строения. Выставка работала в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевское с 2012 года, рассказал один из ее создателей руководитель общественной организации коренных малочисленных народов севера «Кедр» Владимир Климов. В ее создании участвовали крупные ямальсткие и югорские фонды. Помимо познавательных, выставка имела адаптивную функцию. Сюда приезжали северные студенты, которые учатся в Тюмени. К тому же стойбище принимало в прошлом году молодежный форум коренных народов, где были представители 30 регионов страны.

«Почему это происходит — для меня секрет. Мне даже директор ни разу не звонила. Их движений я не понимаю, — рассказал Владимир Климов. — Эта выставка под открытым небом была образцом частного-государственного партнерства. Всем было выгодно. А теперь ее сказали убрать».

«Это была популярная выставка. Сюда приезжали из Москвы, Питера, даже Крыма, — рассказывает бывший заведующий Ирина Малых. — У нас были расписаны посещения на месяцы вперед. Теперь много гневных звонков поступает. Люди группы собирали, билеты заказывали».

По информации источников в музейном комплексе, на место руководителя археологического заповедника на озере Андреевское назначена бывший директор музейного комплекса им. Словцова Наталья Хвостанцева.

Чиновница стала известна после того как вместе с экс-директором регионального департамента культуры Юлией Шакурской вынесла картины из музея.

Актив музея многократно просил отстранить виновниц скандала от руководящих постов. В адрес актива тоже есть замечания: персонал считается трудноуправляемым, способным «съесть» любого адекватного руководителя.

В пресс-службе департаменте культуры Тюменской области, пояснили, что все кадровые вопросы — внутреннее дело музейного комплекса.

В музейном комплексе корреспонденту «URA.RU» уже неделю не комментируют увольнения, ликвидации и назначения. На электронную почту руководству комплекса направлен запрос с просьбой ответить на вопросы о сложившейся ситуации.