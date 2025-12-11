Пельмени, ночной забег и «Ария»: куда сходить в Челябинске 13 — 14 декабря

В рамках юбилейного тура группа «Ария» проведет концерт в Челябинске Фото: Дарья Попова © URA.RU

Выходные, 13 и 14 декабря, в Челябинске обещают быть насыщенными: от главного фестиваля пельменей в регионе и юбилейного концерта группы «Ария» до ночного забега и создания елочных украшений. О том, как можно провести эти выходные — в афише URA.RU.

Еда и гастрономические впечатления

13 декабря в парке Гагарина пройдет фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Производители со всей Челябинской области представят свои варианты главного уральского блюда.

Праздник пройдет в формате зимних гуляний и народной ярмарки с мастер-классами, конкурсами, дегустациями и фотозонами. Гостей ждут состязания по лепке пельменей, выставки ремесленников, фермерские продукты, уральский чай из самовара и новогодние сладости. Вход свободный, начало в 12:00.

Продолжение после рекламы

Гостей фестиваля пельменей будет ждать уральский чай из самовара Фото: Илья Московец © URA.RU

В ресторане «Легенда» вечером 13 декабря состоится гастроужин с новогодней программой «Зимние огоньки». В меню — блюда из дичи и северной рыбы, расстегай с муксуном и черной икрой, авторские закуски и десерт с цитрусовыми нотами. Ужин сопровождает живая музыка. Начало в 19:00, стоимость — 5 600 рублей.

В «Максимилиансе» 13 декабря пройдет вечеринка для именинников месяца с шоу-программой и праздничным тортом. Также в заведении 14 декабря состоится «Интеллектуальный девичник» — командная игра на логику, эрудицию и интуицию.

Концерты и музыкальные программы

14 декабря рок-группа «Ария» проведет юбилейный концерт в комплексе «Таганай». В программе — хиты разных лет, масштабное световое шоу и обновленное звучание. Начало в 19:00, билеты от 2 700 до 6 000 рублей.

В филармонии пройдет концерт симфоджаз-оркестра и Нины Шацкой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

13 декабря в Челябинской филармонии пройдет концерт «Мелодия судьбы» с участием Нины Шацкой и молодежного симфоджаз-оркестра. Прозвучат мелодии советской и зарубежной эстрады, джаз и песни на стихи русских поэтов. Цена билета — от 800 до двух тысяч рублей.

В этот же вечер в Детской филармонии представят саундтрек-концерт — новую интерпретацию музыки из культовых фильмов в дуэте электровиолончели и фортепиано. Начало в 18:00. Билеты обойдутся в 400 — 800 рублей

Кинотеатр «Знамя» 13 декабря приглашает на показ немого кино в сопровождении живой музыки, возвращая зрителей в эпоху тапера и доцифрового кинематографа. Стоимость посещения — 600 рублей.

Театр и сценические формы

В театрах Челябинска зрителей ждут на камерные и философские постановки Фото: Илья Московец © URA.RU

13 и 14 декабря театральная афиша предлагает сразу несколько премьер и камерных постановок. В театре «Многогранник» покажут моноспектакль «Пьяный космонавт» о космосе, свободе и цене человеческого выбора. Билет обойдется в 1200 рублей.

В Новом художественном театре зрителей ждет «Домик на окраине» — современная легенда о жизни в тылу и внутреннем сопротивлении войне. Стоимость билетов — от 500 до 800 рублей.

Камерный театр представит философскую клоунаду «Новогодние БАБАйки». Посещение обойдется в 800 рублей. В театре Mini пройдут постановки «Крик изнутри» о феномене множественной личности и спектакль-мираж «Русская смерть». Цена билета — тысяча рублей.

В театре «У Паровоза» 14 декабря пройдет фантасмагория «Фантазии» по мотивам пьесы Аллы Соколовой. Стоимость билета — 500 рублей

Искусство, лекции и выставки

В библиотеке Пушкина расскажут о работе с подделками картин и жизни экспертов Фото: Размик Закарян © URA.RU

14 декабря в библиотеке Пушкина состоится встреча клуба по истории искусства, посвященная арт-детективам, кражам шедевров, подделкам и работе экспертов. Вход свободный.

Продолжение после рекламы

В галерее Larisa Depershmidt продолжается выставка «Кислород», исследующая внутренние состояния через тему воды и утраты опоры. Вход — 200 рублей. 14 декабря здесь же пройдет встреча с художниками и артист-ток о современной художественной практике.

В Публичной библиотеке 13 декабря запланированы заседание «Литературной мастерской» и бесплатный мастер-класс по созданию елочного украшения из природных материалов. Необходима предварительная запись.

Активный отдых и необычный опыт

Длю любителей экстрима в выходные пройдут прыжки с веревкой Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

13 декабря в Челябинске впервые пройдет ночной забег с дистанциями на пять и десять километров. Участники стартуют с городской лыжной базы и преодолеют маршрут по лесопарковой зоне с фонариками. Начало вечером, участие — от 1900 до 2300 рублей.

В те же дни команда ProX74 проведет роупджампинг с высоты 53 метра — прыжки с веревкой для любителей адреналина. Стоимость участия — 4500 рублей.

Экскурсии и выезды

Для челябинцев организуют экскурсию по чебаркульской сыроварне Фото: Илья Московец © URA.RU

14 декабря проект «Айда со мной» организует поездку в Чебаркуль с посещением сыроварни, козьей фермы и места падения метеорита. Участников ждут дегустация, мастер-класс и прогулка по зимнему Чебаркулю. Поездка обойдется в две тысячи рублей.

Для любителей городских маршрутов 13 декабря пройдет экскурсия «Челябинск глазами геолога» по Кировке, а 14 декабря — прогулка по территории нового Христорождественского собора с православным гидом. Цена посещения — 600 рублей.

Мастер-классы и встречи

В мастерской ART.Studio74 13 декабря пройдет мастер-класс по созданию картины-аффирмации. Стоимость посещения определили в 1800 рублей. Там же 14 декабря проведут занятие по рисованию вином.

В выходные в Челябинске пройдет мастер-класс по созданию парфюма Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В мастерской ProArt научат парфюмерному искусству. Посетители мастер-класса создадут флакон духов объемом 5 мл. Мероприятие пройдет в 16:00 14 декабря. Цена — 600 рублей.

«Карту желаний» предлагают создать 14 декабря в арт-оранжереи «ЛюбаПетя». Гостям также обещают рассказать, что помогает идти к успеху, а что останавливает. Билет обойдется в тысячу рублей с человека.

«Грязный» юмор и опытные комики