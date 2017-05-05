«Почта России» засекретила испытания доставки писем дронами

11:11 05 мая 2017 0

"Почта России" тестирует в глухом Заболотье новую ВИП-услугу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольском районе испытывают революционный проект доставки почты беспилотными летательными аппаратами. И, хотя первая бандероль уже доставлена, «Почта России» не комментирует испытания, о них не знает глава района, а жители Заболотья, куда в четверг, 4 мая, прилетел первый беспилотник, недоумевают.

О первом рейсе беспилотника с грузом «Почты России» «URA.RU» сообщили жители села Лайтамак, куда и совершил полет летательный аппарат. Глава лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров подтвердил эту информацию. «В порядке эксперимента запустили из Тобольска беспилотник с бандеролью. Аппарат прилетел, сделал несколько кругов и на маленьком парашютике спустил почту. Груз был небольшой, меньше килограмма, — рассказал Биктимиров. — Предупредили еще вчера, позвонили с тобольского почтамта». Груз состоял из писем, и ничего ценного в нем не было.

Источник: в Тобольском районе тестируют доставку писем беспилотниками. Услуга для тех, кто готов платить за скорость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что планировался полет беспилотника и в село Ачиры, но по какой-то причине был отменен.

Местные жители отнеслись к новинке от «Почты России» с изрядной долей иронии. Некоторые подумали, что беспилотники призваны заменить существующее почтовое сообщение в Заболотье. Однако, вес почтовых грузов, которые доставляются в Заболотье либо самолетом, либо весной и осенью вертолетами, составляет десятки килограмм за один рейс. И местные жители предположили, что беспилотники с учетом их маленькой грузоподъемности будут возить заказные письма или ценные грузы.

Источник, близко знакомый с ситуацией, рассказал «URA.RU», что проводилась пробная доставка почты. «Сейчас обсчитывается, сколько это может стоить, чтобы сделать эту услугу массовой. Понятно, что это не письма бабушкам, которые не готовы платить. Речь о доставке почты для тех людей, которым важна срочность, и они готовы за это платить. Есть сервисы, которые государство должно обеспечивать в установленные сроки. Задача сделать так, чтобы этот сервис стоил разумных денег, не раздевал государство и был удобен для клиентов», — говорит на условиях анонимности собеседник «URA.RU».

Среди версий есть и коррупционная: стоимость одного взлета коммерческого беспилотника в Тюменской области составляет 4 — 7 тысяч рублей, время в полете — 20-30 минут. «Кто-то решил на этом заработать», — говорит собеседник «URA.RU».

Некоторые жители Заболотья сразу решили, что доставка почты беспилотниками для них будет непомерно дорогой, и рассудили, что проще будет начать разводить почтовых голубей.

Глава Тобольского района Юрий Батт оказался не в курсе испытаний на его территории новейших технологий от «Почты России». «В первый раз об этом слышу, — заявил „URA.RU“ Юрий Батт. — Это куда можно доставить почту беспилотниками? В Ачиры? До села 120 километров. На сегодняшний день почту в Ачиры и Лайтамак доставляют в основном регулярными рейсами (самолетов и вертолетов — ред.), а от этих населенных пунктов лодками развозят. У почтальонов есть моторные лодки. Никакими беспилотниками почту не доставляют».

По словам Юрия Батта, почта в Ачиры доставляется вертолетами, которые совершили в прошлом году 41 рейс с мая по октябрь. До Лайтамака (40 км от Тобольска — ред.) было совершено более ста рейсов. В межсезонье почту в Тобольском районе доставляют вертолетами нефтяники, причем делают это безвозмездно.

В межсезонье доставлять письма в Заболотье помогают нефтяники Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Как может беспилотник на 120 километров (расстояние от Тобольска до Ачир по зимнику, по прямой — 90 км — ред.) улететь? И какой груз он может унести? Это какой беспилотник должен быть? Дурь полная», — эмоционально прокомментировал Юрий Батт.

Начальник узла почтовой связи Тобольского района Александр Деревенченко крайне эмоционально отреагировал на просьбу «URA.RU» прокомментировать доставку почты с помощью беспилотников в Заболотье. Деревенченко возмутился по поводу звонка на «его личный мобильный» и отказался давать комментарии о беспилотнике по телефону. Связаться с узлом связи по городским телефонам, к сожалению, не удалось — на звонки никто не отвечал.

В УФПС Тюменской области не стали опровергать информацию об экспериментальном полете беспилотника в Заболотье. В управлении запросили письменный запрос и уточнили, что «пока эту информацию не комментируют».