Облизбирком утвердит инструкцию по снятию Ройзмана с выборов

22:10 10 мая 2017 2

Александру Буркову (слева) и Евгению Ройзману будет крайне сложно преодолеть муниципальный фильтр Фото: Александр Мамаев © URA.RU

12 мая Избирательная комиссия Свердловской области утвердит документ от которого будут во многом зависеть результаты предстоящих губернаторских выборов. В «таблице кодов нарушений» (есть в распоряжении «URA.RU») подробно описаны 22 причины, по которым кандидатам может быть отказано в прохождении муниципального фильтра. Оппозиционные участники кампании уверены, что выполнить все выдвинутые избиркомом требования практически невозможно.

По действующему законодательству каждому кандидату для регистрации необходимо представить не менее 126 подписей поддержавших его мэров и местных депутатов. Они должны быть собраны не менее, чем в двух третях всех свердловских территорий. В ходе проверки члены комиссии в праве не засчитать часть подписей или признать их недостоверными. По мнению будущих участников выборов, чаще всего избиркомовцы будут ссылаться на неполноту сведений о поддержавших кандидатов депутатах, представляемых им думах и муниципалитетах.

Махневских депутатов ущемят в правах из-за буквы «ё» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Большая часть местных депутатов не знают, как правильно называются их муниципалитеты. Часто в уставе города зафиксировано одно наименование, в юридических базах другое, в законах — третье. Яркий пример — Махнёво. Именно такое написание указано в его уставе. Но в большинстве других документов поселок упоминается как Махнево (без буквы ё). В наименованиях других муниципалитетов часто строчные буквы меняются на заглавные. Изучая нормативные документы, можно встретить «город Екатеринбург» и «Город Екатеринбург». Тоже самое с сокращениями отдельных слов.

Этот бардак даст избиркому основания отнести к недействительным значительную часть подписей. Следует ожидать, что пострадают представители оппозиции», — рассказал специализирующийся на проблемах избирательного законодательства юрист. Эксперт уверен, что описанные случаи позволит упредить составление актуального реестра наименований муниципальных образований и их дум. Но в планах комиссии пока обсуждения такого вопроса нет. Любую подпись также можно будет отправить в «корзину», если поставивший ее депутат укажет недостоверные данные о себе самом.

Еще один неоднозначный пункт позволяет признать недействительными подписи, поставленные «под принуждением или за вознаграждение».

Юристы не исключают, что поддержавшие оппозиционных кандидатов депутаты завалят в период регистрации избирательную комиссию признаниями в получении денег, либо с рассказами об угрозах со стороны участников выборов.

Лидер свердловских «справедливороссов», потенциальный кандидат в губернаторы Александр Бурков уверен, что комиссия не должна слепо верить словам муниципальных депутатов: «Мы живем в правовом государстве. Голословно обвинять кого-либо в даче взятки и в шантаже нельзя. Такие факты должно доказывать в установленном порядке следствие и суд. Объективное расследование подобных случаем может продлиться несколько месяцев и выйти далеко за пределы кампании».

Илья Захаров поддерживает позицию Александра Буркова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мнение Буркова разделяет председатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров: «Это раньше явка с повинной была „царицей доказательств“. Сейчас случаи подкупа доказываются очень сложно и тяжело. Единственное стопроцентное доказательство — если поймать дающего деньги человека за руку».

Третьим по популярности пунктом инструкции при снятии кандидатов с выборов может стать следующий: «Подпись не засчитывается, если они проставлена депутатом и (или) главой муниципального образования, который поддержал более одного кандидата и эта подпись проставлена позднее».

«Мы ожидаем, что после сдачи оппозиционными кандидатами всех документов представители областной власти вступят в переговоры с поддержавшими их муниципальными депутатами. Не исключаем, что этих депутатов попросят оформить подписи задним числом за других кандидатов, поставив более раннюю дату. Имея необходимые договоренности с нотариусами, сделать это не составит особого труда», — говорит представитель одного из оппозиционных штабов.

Отдельное беспокойство у участников кампании вызывает блок инструкции, касающийся возможных ошибок нотариусов: не проставление ими удостоверительной надписи, номера свидетельствования подлинности, отсутствие оттиска гербовой печати, подписи нотариуса, записи об удостоверении личности. Юристы рассказывают, что

облизбирком до сих пор не передал в Нотариальную палату области необходимые документы и инструкции,

не проводятся обучающие семинары. В связи с этим можно ждать появления не только перечисленных, но и прочих ошибок.

Оппозиционные кандидаты понимают, что при прохождении муниципального фильтра они столкнуться с серьезными трудностями, но не намерены прекращать из-за этого работу.

«Муниципальный фильтр — единственная надежда губернаторской команды не допустить меня до участия в выборах. Областная власть будет стоять насмерть и использовать все возможности.

Я об этом написал в обращении к президенту РФ, в котором предложил отменить фильтр на федеральном уровне. Я сделаю все от меня зависящее. Если я пройду муниципальный фильтр, то выиграю выборы», — заявил «URA.RU» глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Активную работу с муниципальными элитами обещает вести и Александр Бурков.

Коммунисты дают более пессимистические комментарии. «Утверждение облизбиркомом инструкции — еще одно доказательство того, что ни один оппозиционер не соберет требуемое число муниципальных подписей без помощи „Единой России“. Вычеркивать подписи будут за каждую пустячную запятую», — говорит свердловский депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Николай Езерский.

Иван Кадочников называет регистрацию тестом на усидчивость Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В тоже время электоральный юрист Иван Кадочников уверен, что ни один из пунктов рассматриваемой комиссией инструкции не создаст серьезных проблем для участников выборов: «Выдвижение станет банальным тестом на усидчивость их команд. Им всего лишь надо не полениться пролистать устав каждого муниципального образования, вычитать предоставленные муниципальными депутатами документы и найти профессионального нотариуса».

Представители облизбиркома обещали дать комментарии либо на предстоящем заседании комиссии, либо после него.