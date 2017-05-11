Авторитетный Ебург vs Светский Екат: тусовки спорят о делах семьи Куковякиных

19:24 11 мая 2017 0

Куковякин (у микрофона) отбывает пятилетний срок (с 2015-го ) в ивдельской колонии, а жена "страдает" в Эмиратах Фото: Мария Кутепова

Жена одного из сооснователей ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина — Оксана — перестала навещать супруга в исправительной колонии №62 в Ивделе. Об этом «URA.RU» рассказали друзья осужденного на Урале за экономические преступления бизнесмена. Согласно их информации, «передачи» Куковякину в колонию сегодня возит известный свердловский бизнесмен, старый товарищ Александра Васильевича.

«Оксану он взял буквально ниоткуда и превратил в королеву. Но королевы любят жить в Эмиратах, а не в Ивделях или Екатеринбургах. Когда он сюда приехал по экстрадиции, то Оксана еще оставалась в Эмиратах и жаловалась на невзгоды. Только позже приехала, когда много денег потеряла („URA.RU“ рассказывало историю о том, как семья Куковякиных стала жертвой чекового мошенника). Сначала навещала в колонии, теперь перестала и забыла совсем, зато в Екатеринбурге ее видят в основном на тусовках», — утверждает екатеринбуржец, хорошо знакомый с семьей бизнесмена.

Одни «друзья семьи» заверяют, что Оксана Куковякина — завсегдатай светских тусовок Екатеринбурга. Другие — примерная мать, опекающая детей. Фото: из личного архива Оксаны Куковякиной (Дубай)

Его товарищ по сообществу занимает позицию еще более жесткую: «Ни разу не приехала она к нему, даже когда в Екатеринбурге жила. У Александра Васильевича дикая обида по этому поводу, слышать про нее не может спокойно».

Примечательно, что женская часть окружения Куковякина, напротив, поддерживает его супругу. «Она добропорядочная жена и хорошая мать, а хорошая мать живет со своими детьми, которые сегодня находятся в Эмиратах. Так что ни на каких тусовках она не гуляет, а уехала к сыновьям. А с Сашей карма в чистом виде работает. Она же не первая его жена — он ушел к ней бросив предыдущую с ребенком. Ну и вот: кинешь однажды друзей — кинут тебя, оставишь жену с ребенком — сам останешься в одиночестве», — рассуждает одна из дам, некогда приближенная к «уралмашевскому» сообществу.

Не видели супругу Куковякина и в списках приглашенных гостей на вечеринках в самом модном на сегодня екатеринбургском клубе «Синий жук». «Либо она как простая смертная посещала, либо друзья-подруги приводили, либо вообще не ходит», — резюмирует устроитель клубных шоу.

Адвокат Александра Куковякина — Елизавета Колобова — отказалась делиться «подробностями личной жизни своего бывшего подзащитного и членов его семьи». А вот ее коллега, имевшая отношение к защите, намекнула, что, по ее информации, «для Оксаны сегодня будет географически крайне затруднительным посетить Ивдель». Представитель второго поколения «уралмашевских» бизнесменов также подтверждает: «Последний раз Оксану видел в Эмиратах. Костя [старший сын Оксаны и Александра Куковякиных] там живет, с чего бы маме жить в Екатеринбурге».

Связаться с самой Оксаной Куковякиной не удалось. Подруги, наблюдавшие за ее жизнью в большей степени через Facebook, рассказали, что поначалу она сменила в аккаунте фамилию на девичью, а затем и вовсе удалила его. Ее профиль в Instagram закрыт от посторонних и имеет лишь пятерых подписчиков.

В Россию бывший депутат гордумы Екатеринбурга, видный представитель ОПС «Уралмаш» Александр Куковякин был экстрадирован из эмирата Дубай летом 2015 года. После этапирования в СИЗО Екатеринбурга он признал вину и начал сотрудничать со следствием, даже был готов компенсировать нанесенный ущерб. Рассмотрение уголовного дело прошло в особом порядке, без исследования доказательств вины. Подсудимый получил 5 лет лишения свободы, что не превышало двух третей от максимального наказания по совокупности обвинений. В случае, если бы легализация была прощена, наказание было бы мягче.