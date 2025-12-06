В СК проверят резонансный инцидент с пытками 17-летней девушки в Екатеринбурге
Злоумышленников задержали в Березовском
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале СКР. Решение принято на фоне распространения в средствах массовой информации видеозаписи, на которой запечатлено избиение несовершеннолетней. Пострадавшая была доставлена в больницу.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). URA.RU писало ранее, что двое подростков из Первоуральска издевались над 17-летней жительницей того же города. На видеозаписи видно, как девушку раздевают догола, требуют извинений за пропажу наркотиков, ставят на колени, избивают, вырезают на ее теле надписи и отрезают волосы. Преступление совершено на территории Екатеринбурга.
