Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

В СК проверят резонансный инцидент с пытками 17-летней девушки в Екатеринбурге

06 декабря 2025 в 07:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Злоумышленников задержали в Березовском

Злоумышленников задержали в Березовском

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале СКР. Решение принято на фоне распространения в средствах массовой информации видеозаписи, на которой запечатлено избиение несовершеннолетней. Пострадавшая была доставлена в больницу.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). URA.RU писало ранее, что двое подростков из Первоуральска издевались над 17-летней жительницей того же города. На видеозаписи видно, как девушку раздевают догола, требуют извинений за пропажу наркотиков, ставят на колени, избивают, вырезают на ее теле надписи и отрезают волосы. Преступление совершено на территории Екатеринбурга.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал