В СК проверят резонансный инцидент с пытками 17-летней девушки в Екатеринбурге

Злоумышленников задержали в Березовском Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство несовершеннолетней в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и об установленных обстоятельствах», — написано в telegram-канале СКР. Решение принято на фоне распространения в средствах массовой информации видеозаписи, на которой запечатлено избиение несовершеннолетней. Пострадавшая была доставлена в больницу.