Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В субботу Тюмень накроет мокрый снег. Скрин

В субботу, 6 декабря, в Тюмени небольшой мокрый снег и два градуса ниже нуля
06 декабря 2025 в 07:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюмени ожидаются околонулевые температуры

В Тюмени ожидаются околонулевые температуры

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В субботу, 6 декабря, в Тюмени ожидается небольшой мокрый снег. Вечером температура не опустится ниже минус двух градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

«В городе будут непродолжительные осадки в виде слабого снега с дождем. Днем — один градус ниже нуля, вечером — минус два», — уточнили метеорологи.

Порывы ветра предполагаются не выше восьми метров в секунду. Возможна гололедица. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся не объявлена.

Продолжение после рекламы

К воскресенью, 7 декабря, температура может понизиться до 14 градусов мороза. К вечеру понедельника — до 23 ниже нуля. 

Как сообщало URA.RU ранее, с 7 по 9 декабря на территории Тюменской области ожидается поэтапное понижение температуры воздуха. В связи с прогнозом усиления морозов и возможного образования гололеда на федеральных трассах уже проводится превентивная обработка покрытий противогололедными материалами.

В субботу в Тюмени будет снег с дождем

Фото: скрин сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-tyumen-4501/

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал