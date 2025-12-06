В субботу Тюмень накроет мокрый снег. Скрин
В Тюмени ожидаются околонулевые температуры
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В субботу, 6 декабря, в Тюмени ожидается небольшой мокрый снег. Вечером температура не опустится ниже минус двух градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».
«В городе будут непродолжительные осадки в виде слабого снега с дождем. Днем — один градус ниже нуля, вечером — минус два», — уточнили метеорологи.
Порывы ветра предполагаются не выше восьми метров в секунду. Возможна гололедица. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся не объявлена.
К воскресенью, 7 декабря, температура может понизиться до 14 градусов мороза. К вечеру понедельника — до 23 ниже нуля.
Как сообщало URA.RU ранее, с 7 по 9 декабря на территории Тюменской области ожидается поэтапное понижение температуры воздуха. В связи с прогнозом усиления морозов и возможного образования гололеда на федеральных трассах уже проводится превентивная обработка покрытий противогололедными материалами.
В субботу в Тюмени будет снег с дождем
Фото: скрин сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-tyumen-4501/
